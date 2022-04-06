Нібито винних осіб Churubusco розслідують за злочини проти здоров'я та володіння вогнепальною зброєю

Генеральнапрокуратура Мехіко ( FGJCDMX ) оголосила, що розслідує стосунки заарештованих за передбачуваний напад, вчинений у Чурубуско, які були передані у розпорядження прокуратури.

Затриманих ідентифікували як Мануель «N», 71, Хесус «N», 43 та Роза «N», 63, як оголосила прокуратура через свої соціальні мережі.

Ця атака відбулася на проспекті Ріо Чурубуско на висоті Axis 3 Oriente, де агресори закрили шлях до своїх жертв, раптово гальмувавши перед автомобілем.

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

Старшийчоловік спустився з транспортного засобу з металевим предметом, щоб напасти на сім'ю. Він словесно напав на водія, який закрив своє вікно, боячись потрапити в трубку, в той час як нападник продовжував сильно вдарити по лівій стороні транспортного засобу.

У прокуратурі оголосили, що будуть розслідуватися за злочини володіння вогнепальною зброєю, володіння об'єктами, придатними для штурму, а також злочини проти здоров'я у вигляді їх володінняз метою продажу та хабарництва.

Передбачувані агресори були заарештовані в мерії Істапалапа, коли їх перевозили в транспортному засобі в Calzada de la Viga, колонії Unidad Habitacional Modelo поліцією Міністерства безпеки громадян ( SSC ).

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

За інформацією влади, транспортний засіб було ідентифіковано через відео в соціальних мережах , а також ті, отримані камерами безпеки, які були помічені в мерії.

Елементи помітили, що чоловік на пасажирському сидінні поводився з вогнепальною зброєю, тому вони позначили зупинку водієві.

Після арешту офіцери провели перевірку безпеки на членів екіпажу, де знаходилися двоє чоловіків і жінка; а потім до підрозділу, де вони виявили, згідно із заявою FGJCDMX, металевий предмет типу ескадрита та вогнепальну зброю типу ескадрильї з журналом та корисними патронами.

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

Аналогічним чином вони забезпечили пакети, що містять бур'ян з характеристиками, схожими на марихуану. Вони також повідомили, що пропонували гроші, щоб стримувати офіцерів від непередачі їх в прокуратуру.

Відео розповсюдилося в понеділок, 4 квітня, і після його поширення секретар ЄСВ Омар Гарсія Гарфух оголосив, що розслідування почали знаходити відповідальних через його офіційний акаунт у Twitter.

Крім того, особистість літньої людини була відома через його соціальні мережі, коли вони розміщували його профіль Facebook та Linkedin. У другій половині дня цього вівторка, 5, його захоплення було оголошено владою.

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

«Повідомляється, що кілька хвилин тому @SSC_CDMX заарештував цих людей, які жорстоко нападають на сім'ю без причини. Дякуємо громадянам за всі звіти, які вони нам надіслали», - написав секретар з питань безпеки громадян.

Поки що причини агресії чоловіків проти партнера та неповнолітнього невідомі, але передбачається, що дорожній інцидент викликав гнів обох чоловіків, і тому вони б жорстоко відреагували на сім'ю іншого автомобіля.

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