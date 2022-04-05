Зеленський заявив, що Росія не зможе обдурити весь світ про викрадення і тортури мирних жителів в Бучі

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в «спотворенні фактів» в контексті Бучанської різанини і запевнив, що «вони не зможуть обдурити весь світ», оскільки є «достатні докази», що російські війська знищують міста і викрадають, катують і вбивство мирних жителів.

«Настане час, коли всі росіяни дізнаються всю правду про те, хто з їхніх співгромадян вбив. Хто давав накази. Хто закривав очі на вбивства», - підкреслив він у своїй звичайній вечірній промові, повідомляє офіційний сайт Президентства України.

Зеленський нагадав, що в місті Буча «вбито і катували» понад 300 людей - число, яке, за словами президента України, «могло бути більшим», коли все місто буде ретельно переглянути. «І це лише одне місто», - додав він.

У зв'язку з цим він заявив, що Москва «вже розпочинає неправдиву кампанію з приховування своєї провини в масових вбивствах мирних жителів Маріуполя», тому «намагатимуться приховати сліди своїх злочинів», чого не робили, коли покинули Бучу.

«Вони будуть робити десятки інтерв'ю на сцені, перевипускати записи і вбивати людей спеціально для того, щоб вони були схожі на те, що їх вбив хтось інший», - сказав він, додавши, що «докладається всіх зусиль для виявлення російських військових, причетних до цих злочинів».

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha REUTERS

«Нині людей більше не страчують. Але кожен гудмутовий (і) фронтовий брехун і їх начальство в Москві повинні пам'ятати: кінець їхнього життя буде за гратами. Можливо», - підкреслив він, нагадуючи страту Юлія Штрайхера, одного з ідеологів нацизму.

Крім того, Зеленський направив докір міжнародному співтовариству та її партнерам і союзникам у сумнівах у попередніх злочинам. «Чому ми зараз чуємо від усіх світових лідерів заяви, які повинні були бути зроблені давно, коли все було повністю зрозуміло?» , він критикував.

Український президент повідомив, що почалося розчищення шахт на вулицях українських міст і завірив, що «найближчим часом» буде відновлено водопостачання і електропостачання.

Зеленський також нагадав про свій виступ у парламенті Румунії та зробив посилання на виступ, який він виступить у вівторок на Конгресі депутатів, а також на Раді Безпеки ООН.

Його мова, що транслюється онлайн, стане однією з перших після Бучанської різанини, де після відходу російських військ були знайдені сотні тіл. На прохання Києва коротко також виступить президент іспанського уряду Педро Санчес.

(З інформацією від Europa Press)

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