З більш ніж 30 колумбійськими гравцями буде розіграно груповий етап Копа Лібертадорес

Цього вівторка починається груповий етап Копа Лібертадорес, і кілька колумбійців можуть бути головними героями у відповідних клубах. Всього буде 32 футболіста з нашої країни, які грають в 21 різних клубі.

ДепортівоКалі, який щойно погано почав сезон після того, як був чемпіоном Ліги BetPlay, пройде о 7:30 за місцевим часом Бока Хуніорс, де відбудеться матч між колумбійцями, оскільки Френк Фабра, Йорман Кампуазано та Себастьян Вілла могли грати в команді Ксенейзе.

Зіншого боку, серед головних героїв цього групового етапу міг бути Хуан Фернандо Кінтеро, Орландо Берріо та Даніель Боканегра, які мають бонус за знання того, що це має бути коронованими континентальними чемпіонами. Крім того, деякі з них є фігурами у своїх командах і покликані виділитися в цьому новому виданні.

Згідно з вищесказаним, ті, хто має найбільші шанси стати фігурами у відповідних командах, є: Хуан Фернандо Кінтеро, «10» річкової плити; Френк Фабра та Себастьян Вілла, гравці з Бока Хуніорс, які зафіксовані у старті одинадцять Баттальї; та Віктор Кантільо, гравець Бразильський клуб «Коринтян».

Заразгрупа, яка матиме найбільше колумбійських гравців, є Е. Загалом є вісім, три грають за Бока Хуніорс, один у Коринтян та чотири в Always Ready в Болівії. Цей рахунок не врахували гравці з Deportivo Cali і Deportes Tilima.

З іншого боку, Deportivo Cali та Deportes Tilima відповідатимуть за представлення країни в цьому виданні. Зі свого боку, команда на чолі з Рафаелем Дудамелем є однією з колумбійських команд, які були на турнірі найбільше разів.

Зіткнувшись з цим, Дудамель зазначив, що на прес-конференції до поєдинку проти Бока, що, незважаючи на те, що він не в хорошому футбольному моменті, гра Libertadores збільшує продуктивність гравців. »Міжнародна конкуренція самостійно піднімає ваш адреналін, змушує вас жити з новою ілюзією. Ми несемо відповідальність, яку ми повинні бути представником Колумбії».

Тепер потрібно мати на увазі, що Толіма і Калі знаходяться в дуже складних групах. Зі свого боку, команда на чолі з Ернаном Торресом зіткнеться з Атлетико Мінейро, загоном, з яким він дебютує, потім зустрінеться з Індепендієнте дель Валле та América MG. Тим часом у валлекауканів це трохи складніше з Бока Хуніорс, Коринтян та Завжди готові.

ГрупаА

Палмейрас: Едуард Атуеста

Депортиво Тачіра: Рестрепо Едіссон

Емельц: Алексіс Сапата

Незалежна нафта: Хосе Корреа

ГрупаB

Атлетіко Паранаенсе: Ніколя Ернандес та Луїс Орехуела

Свобода: Даніель Боканегра

Найсильніший: Джаїр Рейносо

ГрупаС

Уругвайський національний: Алекс Кастро

Ред Булл Брагантіно: Цезар Хайдар

Студенти: Нельсон Деосса

ГрупаD

Атлетіко Мінейро: Ділан Борреро

Америка MG: Хуан Пабло Рамірес та Орландо Берріо

ГрупаE

Бока Юніори: Френк Фабра, Йорман Кампуазано та Вілла Себастьян

Коринтян: Віктор Кантільо

Завжди готовий: Елкін Бланко, Алекс Рамбаль, Маурісіо Кортес і Густаво Торрес

ГрупаF

Річка: Хуан Фернандо Кінтеро та Флабян Лондон

Альянса Ліма: Арлі Родрігес

Фортеця: Браян Чебаллос

ГрупаG

Пагорб Портено: Рафаель Карраскаль

Олімпія: Серхіо Отальваро

ГрупаH

Спортивний Кристал: Джон Москера

Семінари: Рафаель Перес, Дієго Валоєс і Емерсон Баталла.

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