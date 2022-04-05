Хто такий Шеннон де Ліма, передбачуване нове завоювання Алехандро Шпейцера

Шеннонз Ліми - відома 33-річна венесуельська модель, яка увійшла у світ моделювання в 2005 році, коли брала участь у Sambil Model і Міс Земля , і ці конкурси допомогли їй стати відомою. Протягом короткого часу вона вивчала соціальне спілкування, а потім дизайн інтер'єру, але нічого не закінчила, тому що її пристрасть була моделюванням; тому вона переїхала до Майамі, США, щоб зробити шлях для своєї кар'єри як міжнародної моделі.

Всьогоу 19 років у неї народився син з актором Мануелем «Коко» Соса, якого звинувачували в корупції та торгівлі наркотиками. Романтривав кілька місяців, але приніс свого первістка Даніеля Алехандро Сосу в життя Шеннона. У2014 році вона вийшла заміж за відомого співака Марка Ентоні , хоча відносини тривали недовго, оскільки в 2016 році вони розлучилися. Хоча шлюб закінчився, діти Марка та Шеннона виявилися чудовими стосунками, оскільки Деніел розмістив спогади з Емме та Максом у своїх соціальних мережах, посилаючись на них ласкаво.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

Окрім того, що є моделлю, Шеннон також є впливовим та підприємцем. Насвоєму акаунті в Instagram вона заробила 2,4 мільйона підписників, і там вона рекламує продукти власної лінії макіяжу. Хочавона не публікує все своє життя в мережах, вона бере участь у соціальних благодійних організаціях, таких як Red Nose, Share a Life і постійно допомагає людям своєї країни.

До вересня 2017 року Шеннон де Ліма підтвердила свої стосунки з відомим боксером «Канело» Альваресом, але, очевидно, стосунки тривали недовго, оскільки в 2019 році спалахнули чутки про те, що модель зустрічається з відомим гравцем «Реала», Джеймс Родрігес.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

В даний час спекуляції викликали можливу романтику між головним героєм мексиканського серіалу Оскуро Десео, Алехандро Шпейцером та нею після того, як було опубліковано відео про два моменти спільного використання. Кількашанувальників стверджують, що в минулих вихідних зіткнулися з актором і моделлю, насолоджуючись концертом Pal Norte в Монтерреї, Нуево-Леон.

Чутки про цю справу з'явилися кілька місяців тому, коли їх бачили разом дуже ласкаві ігри та обійми. Нічогоне підтвердилося, поки кілька відео з фестивалю цих вихідних не перейшли вірусними через платформу TikTok, де можна побачити кілька шанувальників, які запитують фотографії актора, поки Шеннон танцював під пісні Tecate Pal Norte. Незабаромпісля визнання їх оточили багато людей, тому вони вирішили втекти з місця.

Хоча Алехандро не поділився жодним відео про свій досвід на заході, а венесуельець це зробив, жоден з них нічого не підтвердив про їх можливі любовні стосунки. Шеннон продовжує нормально публікувати історії у своєму акаунті в Instagram, однак вчора вона опублікувала фотографію, де її можна побачити в повсякденному вбранні з сонцезахисними окулярами, і відомий актор незабаром сказав їй серце.

У відповідь на коментар Алехандро Шпейцера до публікації можна побачити кількох підписників, коментуючи такі речі, як «оле», «любить маленьких» або маленьких облич. Швидшеза все, незабаром деякі з них дадуть якусь заяву про те, про що спекулюється, оскільки дуже очевидно, що у нього є якісь відносини.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: