Яка процедура в тому випадку, якщо АМЛО буде знято з президентства шляхом відкликання мандату

Вправа відкликання мандата , в рамках якого громадяни будуть консультуватися щодо зняття з президентства або невиконання цього, щоб підтримати чинний уряд Андреса Мануеля Лопеса Обрадора , близька до проведення. 10 квітня бюлетені, організовані Національним виборчим інститутом, запитають населення, чи згодні вони з чинною адміністрацією чи ні, але що буде чивирішено зняти президента з посади?

По-перше, важливо зазначити, що для того, щоб консультація була дійсною перед мексиканською владою, необхідно, серед інших вимог, зареєструвати участь щонайменше 40% поточного виборчого фонду. Тобто, з майже 93 мільйонів громадян, зареєстрованих в INE, потрібно буде близько 37 мільйонів голосів (поза їх обрання). З цієї суми, щоб Лопеса Обрадора був відкликаний з посади у виконавчому відділенні, буде потрібно абсолютна більшість, хто цього просить, тобто щонайменше 19 мільйонів голосів .

«Чи згодні ви, що Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Сполучених Мексиканських Штатів, повинен скасувати свій мандат через втрату довіри або залишатися в президентстві Республіки, поки його термін не закінчиться? », - це питання, яке буде прочитано на бюлетенях 57 тисяч коробок, які будуть доступні для вправи.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

Для неї будуть дві можливі відповіді: «Щоб її мандат був відкликаний через втрату довіри» і «Нехайвона залишиться в президентстві республіки». Адміністрація Моренисти почалася з 1 грудня 2018 року, і якщо вона буде виконана нормально, її термін закінчиться у вересні 2024 року.

Результати консультації повинні бути оцінені (і якщо є якісь виклики, вирішити їх) Верховною палатою Виборчого трибуналу Судової влади Федерації, яка повинна видати декларацію про відкликання. Глава VII статті 64 Федерального закону про сферу застосування говорить, що якщо декларація буде дана, то слід розуміти, що власник президентства негайно відсторонений від посади.

Процес, який слід дотримуватися, передбачений статтею 84 Політичної конституції мексиканських штатів США. Положення вказує на те, що за відсутності президента глава Міністерства внутрішніх справ вступить на посаду тимчасово (в нинішньому контексті це буде Адан Аугусто Лопес Ернандес). Мексиканський конгрес повинен призначити тимчасового або заміщає президента протягом не більше шістдесяти днів.

Однак, відповідно до процесу відкликання мандату, закон робить виняток , і той, хто фактично заволодіє виконавчою гілкою, буде президентом Конгресу Серхіо Гутьєррес Луна . Протягом 30 днів законодавці призначать, хто буде займати посаду до кінця адміністрації (вересень 2024 року).

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM Moisés Pablo

Години консультацій будуть проходити з 08:00 до 18:00. Для консультації INE надрукував 94,5 мільйона бюлетенів із заходами безпеки, щоб їх не можна було підробити. Ті, хто має намір брати участь, повинні нести облікові дані свого виборця і не бути відсторонені від своїх політичних прав, Інститут підкреслив, що ті, хто має свою облікові дані ефективні в 2021 році, також зможуть брати участь.

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