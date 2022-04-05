«Зброя для дестабілізації майбутніх урядів»: чому Клаудіо Х Гонсалес не голосуватиме за скасування AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Майбутнє скасування мандату проти Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) спонукало кампанію членів політичної опозиції мотивувати своїх прихильників не голосувати в консультаціях з громадян.

Таким чином, в соціальних мережах політиків, аналітиків, журналістів або з'явилося кілька відео, фотографій і публікацій громадянське суспільство з аргументами за те, що не йде до ящиків.

Тепер настала черга Клаудіо Х Гонсалеса Гуахардо, який за останні роки виділявся одним з найсильніших супротивників Четвертої Трансформації, розкрити своє рішення не голосувати в наступній консультації.

Через відео в соціальних мережах він повідомив про десяток основних причин, чому він не буде відвідувати опитування, які будуть створені Національним виборчим інститутом (INE) по всій країні наступної неділі, 10 квітня 2022 року.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

По-перше, він сказав, що він усвідомлює, що AMLO був обраний керувати на шестирічний термін, що закінчується в 2024 році, а не протягом трьох з половиною років.

Крім того, він вважав, що це «складна маніпуляція», оскільки вона перейшла від консультації громадян щодо скасування мандату, як зазначено Законом, до «офіційного здійснення ратифікації, що суперечить тому, що встановлено Конституцією».

У зв'язку з цим він виявив, що «саме президент та його послідовники керують консультацією, а не громадяни і використовують її для продовження поляризації».

З наступних моментів він поділився, що консультація «відволікає нас від вирішення численних криз, які впливають на нас», і що це марна трата, яку Четверта трансформація повинна, скоріше, інвестувати в «вакцини, лікування дітей з раком, денні центри чи школи».

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Він також наполягав на нещодавньому скороченні бюджету INE від Міністерства фінансів та державного кредиту (SHCP) та Конгресу, де «законодавці Морени не надали INE ресурси, які вони просили правильно відсвяткувати вправи», крім того, щоб підкреслити, що «ці ресурси зараз витрачаються на пропаганда таким чином незаконна».

З іншого боку, він вважав, що «у віддаленому випадку, коли консультація була обов'язковою, і що рішення полягало в тому, щоб відкликати мандат президента», Закон диктує, що тимчасовий президент буде запропонований Конгресом, а оскільки Морена має більшість, зміна не буде репрезентативною. «Ми вже знаємо, хто керує Мореною», - попередив він.

«Тому що, що б не сталося, Морена та президент не збираються залишати владу у 2022 році», - сказав Клаудіо Гонсалес під час відео, розміщеного у своєму офіційному Twitter.

Один з його найсильніших аргументів проти скасування свого мандату, а також президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора зокрема, оскільки він запевнив, що це інструмент, який він використовуватиме наприкінці свого терміну як «зброю для дестабілізації майбутніх урядів».

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Нарешті, він запевнив, що насправді є лише одне голосування, яке буде розраховувати на його цілі, ніж вивести 4 Q з Національного палацу: федеральні та президентські вибори 2024 року.

«Не будемо впадати у відчай, не будемо потрапляти в їх гру, а 24-го, з кожним голосом, вони підуть», - підсумував бізнесмен, який зіткнувся з кількома днями диретів і диретів проти президента Мексики.

До критики та закликів не йти на вибори також приєдналися такі діячі, як колишній президент Вісенте Фокс Кесада, колишній офіційний Хав'єр Лозано, ведучий та комік Чумель Торрес, сенатор Кенія Лопес Рабадан та сенатор Герман Мартінес.

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