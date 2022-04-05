Відео: Марсела Рейес надіслала повідомлення своїм послідовникам, які хочуть бути мамами

Для шанувальників DJ Marcela Reyesне секрет, що вона неодноразово виходить зі свого шляху, щоб приділяти найбільшу увагу синові Валентино, результату стосунків артистки з DJ Exotic. Кілька місяців тому спостерігалося, як він прагнув подарувати малюкові одне з найкращих святкувань дня народження, про що не один мріяв у дитинстві.

З цього приводу художниця надіслала повідомлення через свої соціальні мережі, за допомогою якого, замість того, щоб критикувати їх, вона хотіла надіслати поради тим, хто серед її побажань - вперше стати мамами, і, можливо, тим, хто думає мати другу дитину.

«Діти - це найкрасивіше, у мене немає такої любові... Я навіть не знаю, як описати любов, яку я маю до сина. Дівчата, майте свою економічну стабільність, щоб, коли приходять ці благословення, вам не доведеться ні від кого залежати», - сказала Марсела Рейес, перш ніж поширювати своє повідомлення найкориснішими словами про те, що для неї означало мати сина поруч.

Пізніше діджей також звернувся до теми, яку неодноразово відчували тисячі жінок, які завагітніли і через деякий час після народження батьки відмовляються від матерів до своєї долі.

«... на жаль, іноді батьки, здебільшого, як правило, є батьками, які відмовляються, безвідповідальні, тому, якщо у нас є ці діти, ми можемо бути незалежними жінками, і ми можемо їх підтримувати, а не бути за татом, який просить про допомогу, допоможіть нам з дитиною, щоб він міг ходити до школи, щоб він дійсно допомагав!» , завершила Марсела Рейес через свої «InstaStories».

Цеможе вас зацікавити: вони вилучають півтонни марихуани, яка збиралася продаватися в Боготі

Осьповний зміст Марсели Рейес :

Діджей запевнив, що якщо вони це роблять, вони незалежні жінки, а потім не залежать від батька у разі відмови

Реакції незабаром з'явилися, коли розважальний портал «Tracing Famosos» відповідав за тиражування вмісту, яким діджей поділився через свої соціальні мережі. Мережі висловили свою підтримку артисту коментарями, такими як: погодившись з її виголошенням, оскільки деякі мають дітей залежно від економіки батька, а інші звинувачували її в тому, що під час запису історій в Instagram її син на задньому плані кричав за увагу мами.

Інші коментарі запропонували: «Ви повинні мати економічну стабільність як жінку, і не бути уважними, що це буде чужа відповідальність, особливо в Колумбії, що батьків більше немає, ніж присутні», «І всі ті, хто критикує, - це жінки, коротше кажучи, лицемірство», «Я сподіваюся, що ті, хто критикує критикувати мають половину того, що має Марсела за те, що вона дала своїй дитині», «Сумно бачити деяких, як вони повинні просити навіть за підгузник», серед інших.

Через раунд «питань та відповідей» діджей відповів на деякі побоювання своїх послідовників, в яких один просочився щодо стосунків, які він має з гравцем регетону та поточним партнером Марселою Рейес.

«Як ви ладите з Б Кінгом?» ,було питання, яке задавали деякі користувачі мережі, на які він відповів:

«У мене не було можливості зустрітися з ним, але тільки тому, що я з любов'ю ставився до Валентино, він мені дуже подобається», - написав Екзотичний ді-джей у своєму «InstaStories». Відповідь швидко стала вірусною і була відтворена різними порталами пліток, серед яких є «Рехізми», де вона отримала майже 20 000 лайків від користувачів Інтернету.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Слід пам'ятати, що кілька разів ді-джея звинувачували у відмові від сина, однак у соціальних мережах є кілька користувачів Інтернету, які захищають його, оскільки вони стверджують, що він ділиться з дитиною і що він зазвичай не публікує це через свої соціальні мережі так, ніби його мати робить.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: