Відео: Луїс Діас забив свій перший гол у Лізі чемпіонів за «Ліверпуль»

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

ЧвертьфіналЛіги чемпіонів розпочався для відвідування Ліверпуля «Бенфіку» на стадіоні Да Луз в Лісабоні, з метою досягнення хорошого результату, який дозволить йому визначити серіал в Енфілді перед аудиторією.

На поєдинок проти «Орлів» німецький тренер Юрген Клопп відправив на поле своїх найкращих одинадцять, включаючи колумбійського гравця Лучо Діаса, який зробить свою третю появу в лізі чемпіонів з «Червоними».

Слід зазначити, що з моменту прибуття в англійський клуб колишня Барранкілья Юніор завоювала довіру свого тренера і є ключовим гравцем схеми Клоппа, що дозволило йому найкращим чином адаптуватися до свого стилю гри.

У перші хвилини Ліверпуль виступив з ініціативою і гендерував підходи з лівого боку, де він мав колумбієць як головний герой з його постійними переливами. Першим явним шансом був Мохамед Салах, який не зміг визначити проти Одіссея Влаходімоса.

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У 12 років у грі Набі Кейта вистрілив праворуч, але воротар «Бенфіки», який вже був фігурою в грі для португальців, був добре позиціонований.

Через 17 хвилин перший матч настане після кутового удару, зробого Ендрю Робертсоном з лівого сектора, щоб Конате з'єднав голову без жодної позначки до лівої палички Влачодімоса.

Бенфіка намагалася досягти рівності через контрпереворот, але Евертон нарешті закінчив з лівшею, але м'яч вийшов за межі воріт його співвітчизника Аліссон.

Після довгого і точного проходу повз Трент-Александер-Арнорд, Лучо Діас допоміг сенегальському, Садіо Мане, який вперше командує заощадити для Ліверпуля 2-0 протягом 34 хвилин.

Протягом 38 хвилин, Лучо Діас хотів забити свій власний після пострілу з нестандартно з правом, але футбол пішов широкий. Через шість хвилин Арнольд взяв довгий перевал за Салах, який застрелив лівші, але домашній воротар мав відмінну реакцію.

Через 49 хвилин Бенфіка досягне знижки після хреста з правого сектора Рафи Сільви, який не зміг очистити Конате і залишився уругвайським Дарвіном Нуньєсом, який на правій нозі відправив її в кут неможливо врятувати для Аліссона.

Мета «Charrúa» була знаменним стимулом для «Бенфіки», яка звернулася до нападу в пошуках рівності і скористатися вибоїною Ліверпуля, яка не зуміла засвоїти отриману мету.

Місцеві жителі мали шанс після пострілу півмісяця Евертона правою рукою, яку врятувала Еліссон, і відскок був залишений Фабіньо, який очистив небезпеку для англійців.

З цієї причини Юрген Клопп відправив Діого Джоту на суд для Мохамеда Салаха, Роберто Фірмініо для Садіо Мане та Джордана Хендерсона для Тіаго Алькантари, щоб відновити м'яч у півполі, де Бенфіка генерувала свої атаки.

дев'ять з кінця, гравець національної збірної Колумбії мав чіткий варіант збільшити рахунок після кросу від Хендерсона, який Exporto не міг зрости справа і командував ним поза воротами.

За 87 хвилин Луїс Діас матиме реванш після того, як забив душевний спокій, який дозволить Ліверпулю визначити свій перехід до півфіналу наступного 13 квітня в місцевому стані.

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