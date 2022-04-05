Венесуела зафіксувала інфляцію 10,5% у березні та накопичила понад 250% у порівнянні з попереднім роком

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R

Уберезні минулого року Венесуела зафіксувала інфляцію в 10,5%, що приноситьсукупний рівень інфляції 17,8% за рік, повідомила в понеділокВенесуельська фінансова обсерваторія (OVF), незалежний орган, що складається зекспертів.

Зростанняпорівняно з попереднім місяцем склало 8,8 пункту, оскільки інфляція в лютому становила 1,7%, нагадав OVF, додавши, щоінфляція в річному обчисленні досягла 251% у березні, перевищивши показник попереднього місяця на 5 пунктів, коли вона досягла 246%.

Предмети, які зафіксували найбільше зростання, були побутове обладнання (105,9%), послуги (15,9%), комунікації (8,7%) та продукти харчування (3,1%).

«Прискорення інфляції відбувалося в контексті, в якому курс оцінений. Дійсно, хоча в лютому курс болівара до долара становив 4,63 боліварів до долара, то в березні він досяг 4,50 боліварів до долара, позначаючи падіння на 2,8 відсотка», - сказав він.

Personas hacen fila en un mercado en Caracas (EFE/Rayner Peña/Archivo) EFE

Він також зазначив, що це говорить про те, що закріплення валютного курсу «недостатнє» для постійного зниження інфляції.

«Серед факторів, що вплинули на зростання цін, було оголошення та подальше застосування податку на великі фінансові операції (IGTF), що, очевидно, створило ефект збільшення очікувань щодо рівня цін», - пояснив він.

Саме тому, продовжив він, таке «відростання» інфляції було «цілком очікувано», тим більше, коли виникли «серйозні проблеми» щодо застосування та впровадження податку, який податки сплачують в іноземній валюті або будь-якій іноземній валюті в країні.

«Тому нещодавно декретоване підвищення заробітної плати вже погіршилося через вищезгадане підвищення цін. Таким чином, продуктовий кошик підскочив з 353 доларів у лютому до 370 доларів у березні, майже в десять разів перевищує мінімальну заробітну плату», - сказав він.

У грудні минулого року Центральний банк Венесуели (BCV) закінчив гіперінфляцію в країні, зафіксувавши 12 місяців зі ставкою нижче 50%.

(З інформацією від EFE)

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