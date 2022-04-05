Невизначеність триває через дату, коли Hidroituango вступить в дію

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Під час Керівної ради, що відбулася вчора, мер Медельїна Даніель Кінтеропоставив під сумнів дату, коли Hidroituangoпочне діяти. Це поставить під сумнів дату, оголошену національним урядом, коли президент Іван Дукепід час свого візиту до проекту вказав, що робота розпочнеться 26 липняз початком роботи першої турбіни.

Він навіть додав, що якщо цей період буде перевищено, це може обернутися серйозним багатомільйонним штрафом для країни,

Кінтеро припустив, що вони не повинні поспішати з доставкою, так як краще «бути впевненим, що все добре закінчено».

Мер Медельїна попереджає про реалізацію Hidroituango

Але те, що було сказано в Керівній раді, дуже суперечить тому, що він сказав кілька хвилин тому на радіо Каракол, оскільки це гарантує, що дата вступу в експлуатацію зберігається на 26 липня, оскільки немає невдач, щоб встановлене не виконувалося: «Ми йдемо дуже добре, Hidroituango йдеповний пар. Ми день і ніч. Це один з найскладніших проектів; тунелі для покриття тощо. Ця енергія була б важливою для країни, ми зосереджені на тому, щоб вона працювала».

Він уточнив, що існує ще високий рівень ризику, насправді є ділянки з червоною тривогою. Одназ причин - тунель, який необхідно закрити, щоб забезпечити «повну безпеку» мешканців. Зіткнувшисьз недоліками проекту, він сказав: «До 2013 року через рішення, які прагнули збільшити вартість роботи та набрати місяці, вони змінили дизайн роботи. Третій тунель був побудований з бідного матеріалу і менше стрижня і бетону. Це призвело до обвалу цього тунелю. Якби цей тунель розвалився, але інші не закрилися, то сьогодні дамба буде виробляти енергію. Були перевитрати витрат у 12 трильйонів песо, ми вже відновили 4,3, і ми робимо все можливе, щоб отримати його якомога швидше, не ризикуючи проектом».

Він також запевнив, що вони вживають усіх необхідних заходів для зменшення ризику громад за течією, що є одним із пунктів, який викликав найбільше сумнівів через непередбачені ситуації, які представила робота, головним чином через структурні збої, про які повідомлялося.

Офіційно, за словами Наташі Авенданьо Гарсії, наглядача домашніх комунальних послуг, прогрес проекту становить понад 80%. Орган контролю та спостереження уточнив, що буде заплановане спостереження, щоб забезпечити відповідність і що його експлуатація розпочалася належним чином.

Слід зазначити, що Консорціум CCC Ituango, оператор роботи, оголосив у лютому у листі, адресованому громадським компаніям Медельїна, EPM,що оголошені графіки не відповідають дійсності.

Навпаки, тиск з боку національного уряду продовжує підтримувати, що 26 липня стане датою, коли мегапроект почне діяти. «Ми будемо продовжувати контролювати стан Hidroituango , оскільки наше зобов'язання і прагнення всього національного уряду полягає в підтримці вступу в експлуатацію найважливішого проекту електричної інфраструктури, який має країна», - сказав керівник Авенданьо .

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