ООН закликає Колумбію до виборчої кампанії, вільної від насильства та стигматизації

Рада Безпеки ООН оприлюднила свій щоквартальний звіт про виконання мирної угоди в Колумбії. Секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів про майбутні президентські вибори, які відбудуться в країні, і закликав проводити політичні кампанії без насильства та стигматизації.
«Я закликаю політичні сили залишатися відданими кампанії, вільної від насильства та стигматизації, і запрошую їх продовжувати спрямовувати свої відмінності через інституційні канали», - сказав секретар.
Звіт містить те, що спостерігала Місія ООН з перевірки між 28 грудня 2021 року та 25 березня 2022 року.
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