ООН закликає Колумбію до виборчої кампанії, вільної від насильства та стигматизації

United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to the media regarding Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in New York City, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Рада Безпеки ООН оприлюднила свій щоквартальний звіт про виконання мирної угоди в Колумбії. Секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів про майбутні президентські вибори, які відбудуться в країні, і закликав проводити політичні кампанії без насильства та стигматизації.

«Я закликаю політичні сили залишатися відданими кампанії, вільної від насильства та стигматизації, і запрошую їх продовжувати спрямовувати свої відмінності через інституційні канали», - сказав секретар.

Звіт містить те, що спостерігала Місія ООН з перевірки між 28 грудня 2021 року та 25 березня 2022 року.

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