Україна вимагає, щоб Китай відігравав важливу роль у досягненні режиму припинення вогню

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав свого китайського колегу Ван І, щоб азіатська країна відіграла важливу роль у досягненні припинення вогню з Росією і заявив, що Україна сподівається досягти миру і стати «воротами до Європи».

Міністри провели телефонну розмову у понеділок ввечері, зібрану китайськими державними ЗМІ у вівторок, згідно з якою Ван сказав Кулебі, що Китай очікує, що переговори триватимуть до досягнення угоди про припинення вогню.

Діалог між ними відбувся лише через три дні після того, як Китай та Європейський Союз (ЄС) провели телематичний саміт, на якому Брюссель попросив Пекін відмовитися від своєї «рівновіддальності» до війни в Україні та використати свій вплив на Росію для припинення агресії. «Увесь Китай хоче - це мир в Україні», - запевнив Кулеба главу дипломатії азіатського гіганта, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua .

З початку конфлікту Китай зберіг неоднозначну позицію, в якій закликав поважати територіальну цілісність всіх країн і в якій уникав використання слова «вторгнення» для позначення російського наступу, одночасно повторюючи свою протидію санкціям проти Москва.

За словами Сіньхуа, міністр закордонних справ України поінформував Вангу про ситуацію, заявив, що його країна хоче підтримувати зв'язок з Китаєм і сподівається, що він продовжить відігравати важливу роль у досягненні припинення вогню.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters) REUTERS

Китай є «великою країною, яка відіграє ключову і активну роль у забезпеченні миру», - сказав Кулеба, який також подякував гуманітарній допомозі, надісланій Пекіном і наполягав на тому, що Київ хоче знайти тривале рішення шляхом діалогу з Росією і «готовий стати воротами до Європи».

Ванга тим часом наполягала на китайській позиції просування діалогу та мирних переговорів: «Китай не має геополітичних інтересів в українській кризі, і він не буде дивитися здалеку, нічого не роблячи, але і бензин не додасть до частки. Все, що ми хочемо, - це мир», - сказав він.

Він також закликав свого колегу підтримувати фокус діалогу до тих пір, поки не будуть досягнуті припинення вогню і врешті-решт мир, «незалежно від того, наскільки складні переговори та розбіжності існують».

За словами китайського міністра, конфлікт врешті-решт закінчиться, і важливим буде збереження сталої безпеки в Європі, що потребуватиме «збалансованої, ефективної та стійкої європейської структури безпеки», побудованої шляхом «справедливого діалогу».

Китай, за його словами, готовий продовжувати грати конструктивну роль «по-своєму», зі своєї «об'єктивної та неупередженої» позиції.

Ванга ще більше оцінила зусилля української влади в евакуації громадян Китаю і довірила, що продовжать вживати ефективних заходів для забезпечення безпеки своїх громадян, які залишилися в країні.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був у Китаї для участі в спеціальній зустрічі щодо Афганістану, але на полях він зустрівся з Вангою і обидва дав зрозуміти, що ні війна, ні санкції не змінять «стратегічне партнерство» між їхніми країнами.

(З інформацією від EFE)

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