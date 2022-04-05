Україна задокументувала 1 200 військових злочинів лише на Київщині

Тільки в Київській області , включаючи столицю країни, українські силовики вже задокументували та зафіксували понад 1200 діянь, які вважаються військовими злочинами, приписаними росіянам , заявив у вівторок глава МВС України Денис Монастирський.

«Тільки в Київській області ми зафіксували понад 1200 випадків військових злочинів. Цеграбежі і злочини, вчинені орками (як деякі українці називають росіянами) на наших територіях», - засудив міністр на місцевих телеканалах, повідомляє агентство Укрінформ.

Посилаючись на передбачувані злочини російських військ, зафіксовані на вже звільнених українською армією територіях, Монастирський зазначив, що «слідчі Національної поліції, СБУ та прокуратури вже працюють разом над встановленням, фіксацією доказів та виявлення, хто може мати вчинили ці злочини».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

«Всіх тих (росіян), які потрапили в полон, ідентифікуються і передані в розпорядження СБУ та військових органів для правоохоронних органів», - підкреслив він.

Як тільки ця процедура закінчиться, «вони будуть передані до Міністерства юстиції», - сказав він, - куди вони звернуться до суду і можуть бути поставлені під сумнів».

Як раніше повідомляла віце-прем'єр України Ірина Верещук, Україна утримує на своїй території 600 російських в'язнів, захопленихз моменту вторгнення російської армії в їх країну 24 лютого,

«Коли ми говоримо про загальну кількість (військовополонених), зараз налічується близько 600. Ми маємо побудувати спеціальний табір відповідно до міжнародного права» , - сказав Верещук під час трансляції так званого телемарафону, телевізійної програми, яка транслюється спільно місцевими мовниками.

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo) REUTERS

Підозри про те, що російська армія вчинила військові злочини в Україні, посилилися після виявлення сотень тіл мирних жителів, деякі з них прив'язані і раніше катували, в таких містах, як Буча, після виведення військ з Росії.

Уряд Києва, кілька громадських організацій та міжнародних інституцій закликали до розслідування задокументувати ті можливі воєнні злочини, які Росія заперечувала, і приписує «монтажу».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

ООН: зображення Бучі свідчать про навмисні вбивства мирних жителів

У вівторок Управління ООН з прав людини заявило, що зображення передбачуваної різанини в Бучі «схоже, свідчать про те, що там навмисно вбили мирних жителів , що буде являти собою військовий злочин.

«Ми намагаємося отримати доступ до Бучі, у нас немає прямої інформації, але те, що ми бачили, насторожує», -сказала прес-конференція прес-секретар офісу Ліз Троссел.

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) VADIM GHIRDA | AP

Він підкреслив, що зображення, що показують тіла з прив'язаними або спаленими руками, можуть свідчити про те, що агресори навмисно шукали таких жертв, що може підвищити серйозність порушень прав людини, вчинених під час російського вторгнення в Україну, якщо факти будуть підтверджені.

«Минулого тижня Верховний комісар Мішель Бачелет вже говорила про можливі військові злочини в контексті бомбардування цивільних інфраструктур, але це, здається, пряме вбивство мирних жителів», - підкреслила прес-секретар, яка уточнила, що зображення все ще потрібно перевірити на правдивість.

«У конкретних інцидентах необхідний криміналістичний аналіз, моніторинг та збір інформації, щоб визначити, хто що зробив», - підкреслив Тросселл, заявивши, що підзвітність часто «вимагає часу».

(З інформацією від EFE)

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