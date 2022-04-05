Торговці та працівники здивовані, дізнавшись про комендантську годину цього вівтор

Плутанина, здивування та занепокоєння були помічені сьогодні вранці серед торговців та робітників, які щойно дізналися, що близько півночі попереднього дняпрезидент оголосила про те, що громадянську непридатність або комендантську годину для цього квітня 5, з 2 ранку до 23:59 p.m.

О 5 годині ранку працівники та торговці, які почали свою діяльність рано в день, сказали, що вони ледве чули про цей захід і повинні були повернутися до своїх будинків або закрити свій бізнес, головним чином фруктовий бізнес, побоюючись, що їх продукція буде зіпсована.

«Ми дуже обурені президентом Кастільо. Відпочиваємо о 8 або 7 вночі. А президент не може дати наказ, коли хоче. Ми не його ягнята чи його діти, які навчаються, коли він був у школі. Ми торговці, які живуть день у день», - сказав América TV, торговець кавуном з ринку фруктів, який побоювався, що їх продукція вийде з ладу і втратить свої інвестиції на 20 тисяч підошв.

Інші неформальні працівники продемонстрували своє обурення оголошенням президента, оскільки заявили, що живуть день у день і що їм не доведеться купувати їжу, якщо вони не працюватимуть. Іншілюди, які приїхали до станцій метро Лімита Метрополітано повернутися до своїх будинків, коли вони закриті.

Комендантська година: Торговці та робітники здивовані, дізнавшись про міру

НЕМАЄГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Близько 3:00 ранку Управління міського транспорту для Ліми та Кальяо (ATU) повідомляє громадськість, що «всі маршрути громадського транспорту в Лімі і Callao під його компетенцією, так само, як пільгові послуги, такі як Митрополит та Додаткові коридори, не надаватимуть послуги сьогодні, вівторок, 5 квітня ″.

Крім того, вони вказали, що у випадку таксі, а також спеціальної школи, туристичного та робочого транспорту «вони не зможуть надавати послугу в період обов'язкової соціальної іммобілізації, передбаченої вищезазначеним регулюванням».

«Пропонується, щоб ті, хто працює в основних видах діяльності (охорона здоров'я, вода, санітарія, електроенергія, перевезення вантажів і товарів, ЗМІ, серед інших), приймають необхідні прогнози, щоб своєчасно подорожувати до своїх центрів роботи », - сказали вони, однак, вони не пояснили, як це буде прибути на свої робочі місця.

Те, що було помічено з раннього ранку, в деяких районах центру Ліми є неформальним громадським транспортом.

АНОНСПРЕЗИДЕНТА

Після засідання Ради міністрів президент Педро Кастільо постановив, що провінцію Ліма і Кальяо оголосили надзвичайною ситуацією, на додаток до непрохідності громадян у вівторок, 5 квітня.

У своєму посланні до Нації він також закликав до спокою і безтурботності до громадян, підкреслюючи, що кожен протест в країні є конституційним правом, але це потрібно робити завжди в рамках закону.

«Зіткнувшись з актами насильства, які деякі групи хотіли створити через блокаду в доступі до Ліми та Каллао, і для того, щоб відновити мир та внутрішній порядок, Рада міністрів ухвалила надзвичайний стан, що припиняє конституційні права, що стосуються свободи та особистої безпеки, недоторканність проживання і свобода зібрань в провінції Ліма і Кальяо», - сказав він.

Він додав, що у вівторок, 05 квітня, 05 квітня було схвалено оголосити непрохідність громадян з 2:00 до 23:59 для захисту основних прав усіх людей і підкреслив, що цей захід не буде перешкоджати наданню основних послуг для всіх перуанців та перуанців.

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