Це говорить верховний указ, який передбачає обов'язкову соціальну іммобілізацію в Лімі та Кальяо цього вівторка, 5 квітня

Хвиля насильства розв'язала під час національного транспортного страйку примусового Уряд Перу ухвалив примусову соціальну іммобілізацію з 2:00 до 23:59 сьогодні, вівторок, 5 квітня. Вищийуказ надзвичайних ситуацій вже опублікований у Правовому регламенті Офіційної газети «Ель Перуано».

Цей надзвичайний указ, серед своїх виправдань, вважає, що «Стаття 44 Політичної конституції Перу передбачає, що основними обов'язками держави є гарантування повного дотримання прав людини, захисту населення від загроз їх безпеці та сприяння загальному добробуту на основі про справедливість і в цілісному і збалансованому розвитку Нації».

«Стаття 137 Великої хартії встановлює, що Президент Республіки, за угодою Ради міністрів, може протягом фіксованого періоду часу декретувати по всій національній території або в її частині, а також повідомляти Конгресу або Постійному комітету, надзвичайні стани, згадані у цій статті, включаючи надзвичайний стан, у разі порушення миру чи внутрішнього порядку, катастрофи чи серйозних обставин, що впливають на життя Нації, та здійснення конституційних прав, що стосуються свободи та безпеки людини, недоторканності дому та свободи монтаж і транзит на території».

Повідомлення нації Педро Кастільо, де він декрет комендантську годину.

Крімтого, «що, враховуючи сучасний контекст у зв'язку з діями, вжитими під час зазначених заходів протесту, необхідно змінити положення, пов'язані з припиненням здійснення конституційних прав, з метою захисту громадського порядку і внутрішнього порядку, а також життя і здоров'я /як перуанців»

«Поправка до статті 2 Верховного указу № 025-2022-PCM, яка розширює надзвичайний стан устоличній Ліміудепартаменті Ліми та в конституційній провінціїКальяо

Внестизміни до статті 2 Верховного указу № 025-2022-PCM, яка розширює надзвичайний стан устоличній Лімі у департаменті Ліми та в Конституційній провінції Кальяо , щоб прочитати наступне:

Стаття2. Призупинення реалізації конституційних прав

2.1. Під час надзвичайного стану , про який йдеться у попередній статті та в виборчому окрузі, про який йдеться, припиняються конституційні права, пов'язані з недоторканністю житла, свободою транзиту на національній території, свободою зібрань та свободою та безпекою особи, які включені до статті 2 (9), (11), (12) і (24) (f) Політичної конституції Перу.

2.2. З 02.00 до 23:59 у вівторок, 5 квітня 2022 року, передбачена обов'язкова соціальна іммобілізація для всіх осіб у їхніх будинках, в районах столичної Ліми в департаменті Ліми та в Конституційній провінції Кальяо .

2.3. Підчас обов'язкової соціальної іммобілізаціїзвільняються суворо необхідний персонал, що займається наданням медичних послуг, лікарських засобів, безперервності водовідведення, каналізації, електроенергії, газу, палива, телекомунікацій та супутньої діяльності, очищення та збору відходів, похорону послуги, перевезення вантажів і вантажів і супутня діяльність.

2.4. Під час обов'язкової соціальної іммобілізації аптекам і аптекам дозволяється надавати допомогу відповідно до норми суб'єкта.

2.5. Персонал преси, радіо чи телебачення може здійснювати транзит протягом періоду обов'язкової соціальної іммобілізації за умови, що вони перевозять свою особисту роботу, відповідні журналістські облікові дані та Національний документ, що посвідчує особу для цілей ідентифікації. Авторизація також велика для мобільних підрозділів, які транспортують їх для виконання своєї функції.

2.6. Людям, які потребують термінової або невідкладної медичної допомоги, оскільки вони піддаються серйозному ризику для свого життя або здоров'я, також дозволяється подорожувати приватним транспортним засобом або пішохідним транспортним засобом, а також купувати ліки.

2.7. Працівники державного та приватного секторів виконують тільки віддалену роботу, відповідно до відповідних нормативних актів»

Рефрендо

ВищийУказ схвалений президентом Ради міністрів, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та міністром юстиції та прав людини.

Стандарт, опублікований у надзвичайному виданні буклету «Правові стандарти» Офіційного вісника «Ель Перуано», підписує президент Республіки Педро Кастільота президент Ради міністрів Анібал Торрес.

Також міністри Хосе Луїс Гавідія Арраске (оборона), Альфонсо Чаваррі Естрада (інтер'єр) та Фелікс Черо Медіна (Справедливість та права людини).

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