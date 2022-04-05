Це сувора стратегія Китаю проти COVID, яка змушує сім'ї розлучитися

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Хоча статистика Китаю щодо кількості випадків та смертей від COVID-19 не завжди зрозуміла, цієї неділі повідомлялося про понад 13 000 нових пацієнтів, цифру, подібну до попереднього дня, яка є найвищою з лютого 2020 року, коли вірус SARS-CoV-2 особливо переслідував Ухань, район де він був виявлений вперше кількома місяцями раніше.

З випадків, про які повідомлялося вчора, приблизно 9 000 було виявлено в Шанхаї, хоча органи охорони здоров'я заявили, що нових смертей не було і що більшість випадків, 11 711, протікали безсимптомно.

У цій рамках стратегія охорони здоров'я, відома як нуль ова COVID, замовлена урядом з моменту варіанту Ómicron, найбільш заразного досі відомого, розроблялася протягом декількох тижнів. Це положення вимагає викорінення спалахів у Шанхаї, найбільшому місті Китаю та провінції Цзілінь, у північно-східній частині країни, де його понад 24 мільйони жителів були приурочені до своїх будинків.

Зіткнувшись з появою SARS-CoV-2 та його високою швидкістю контагіозності, особливо в останній хвилі, породженій варіантом Ómicron, деякі країни обрали дуже сувору політику щодо запобігання передачі та циркуляції вірусу. Зпочатку пандемії це означало закриття кордонів, обмеження на в'їзд та виїзд мандрівників, сувору ізоляцію позитивних випадків і навіть закриття цілих кварталів чи міст перед посиленням інфекцій.

Ця стратегія, ймовірно, запобігла тисячам смертей та серйозних захворювань в Азії та Океанії. Однак експерти наполягають на тому, що їх потрібно супроводжувати сильними кампаніями вакцинації, для досягнення високого рівня імунітету і що обмеження з часом не увічнені. Саме два великі показники цієї так званої політики «нульового COVID» - це Китай та Гонконг. НатомістьЄвропа та Америка обрали суворе закриття в перші місяці 2020 року, а потім розслабили умови, коли інфекції впали, намагаючись збалансувати здоров'я та економіку.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

Після початкового спалаху в місті Ухань, де перший випадок коронавірусу на планеті був виявлений у грудні 2019 року, а після перших місяців повного закриття Китаю вдалося стримати інфекції та смерть, стабільні протягом більшої частини пандемії. Але цей сценарій змінився на початок березня минулого року. З цієї причини уряд вирішив обмежитися 9 мільйонами жителів міста Чанчунь, на північному сході країни. Мешканці цієї області були піддані три раунди ПЛР-тестів, щоб простежити випадки та уповільнити криву.

Потім, минулого тижня, влада влаштувала карантин у місті Шанхай, фінансовій столиці та найбільшому місті Китаю з 26 мільйонами жителів, яке стикається з різким відродженням COVID-19.

Серед інших заходів, той, який виявляється найбільш травматичним у Шанхаї, - це відділення дітей із позитивними COVID-19 від батьків на підставах запобігання поширенню епідемії, що спровокувало широке суспільний резонанс. Більше30 країн написали в МЗС Китаю, закликаючи владу не робити цього кроку.

Відповідно до китайських заходів охорони здоров'я, люди, які випробовують позитивний результат на COVID-19, навіть якщо вони безсимптомні або мають легку хворобу, слід ізолювати. Влада Шанхаю підтвердила в понеділок, що цей захід стосується і неповнолітніх, навіть якщо вони немовлята.

Міжнародні ЗМІ повідомляли, що це положення викликало ступор серед сімей міста. « Якщо дитині не виповнилося семи років, ці діти будуть лікуватися в громадському медичному центрі», - сказав Ву Цянью, офіцер муніципальної служби охорони здоров'я. « Для дітей старшого віку чи підлітків (...) ми ізолюємо їх переважно в централізованих (карантинних) місцях», - додав він. Чиновник пояснив, що «якщо хтось із батьків заразиться, він зможе супроводжувати дитину і піклуватися про нього» в спеціальному місці «де вони будуть лікуватися» . У соціальних мережах кілька сімей показали своє обурення цим заходом. «Чи повинні батьки тепер «відповідати умовам» (бути зараженими), щоб супроводжувати своїх дітей? Це абсурдно! Це елементарне право», - сказав один користувач у соціальній мережі Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

Міжнародні ЗМІ заявили, що кілька відео, які неможливо перевірити, циркулюють у соціальних мережах, показуючи маленьких дітей та немовлят без супроводу у громадських медичних центрах.

Жителям Шанхая навіть заборонено спускатися в сади своїх будівель і ходити по площах кварталів. Вони навіть не могли вивести своїх собак, щоб полегшити себе, повідомляють міжнародні ЗМІ. Це посилювалося відділенням дітей від їхніх сімей та нестачею запасів. Минулого четверга Генеральний секретар муніципального уряду Шанхая Ма Чунлей повинен був вибачитися перед населенням за «неадекватні гарантії життя людей на закритих територіях». Крімтого, люди з хронічними захворюваннями не могли отримати доступ до своїх ліків та лікування в лікарнях,де були закриті відділення невідкладної допомоги, але їх довелося знову відкрити після того, як відомо, двоє людей померли від нападів астми та відсутності допомоги.

Консульство Франції та посольство Великобританії заявили, що пишуть листи від імені інших країн, включаючи держави Європейського Союзу та інших, таких як Норвегія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія, дізнавшись про труднощі, викликані закриттям Шанхаю, який місто здійснюється в два етапи, починаючи з 28 березня.

Посольство Великобританії висловило стурбованість ситуацією громадян Великобританії в Китаї. Безсимптомні або легкі випадки слід надсилати до «спеціалізованої ізоляції з персоналом, який може спілкуватися англійською мовою», - йдеться в листі французького консульства, копію якого Reuters побачив і перевірив двома джерелами.

В даний час безсимптомні випадки направляються в централізовані карантинні центри, деякі з яких були описані як нездорові та переповнені.

Британське посольство заявило, що в нещодавно розгорнутих мобільних лікарняних установ ах є побоювання щодо умов та відсутності конфіденційності, додавши, що ізоляція в дипломатичному житлі є «кращим рішенням, що відповідає нашим привілеям Віденської конвенції», у листі, побаченому Reuters та підтвердженим двома джерелами .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun REUTERS

Китай вакцинувало своє населення майже виключно самостійно виготовленими формулами, інокулянтами Sinopharm та CoronaVac . За даними органів охорони здоров'я, 85,5% населення отримало дві дози, але ніяких цифр щодо підкріплення не поширювалося.

Одним з недоліків є те, що хоча ці вакцини є хорошим бар'єром проти серйозних захворювань і смерті, їх ефективність набагато нижче в забезпеченні захисту від інфекції. З цієї причини багато хто задається питанням, що станеться, якби Китай зняв обмеження та стратегію «нульового COVID», скільки може скласти інфекції у населення без стійкого імунітету.

Азіатська країна встигла провести найбільшу в своїй історії вакцинаційну кампанію і з рекордною швидкістю розробила вакцини. Такимчином у 2021 році в країні було розподілено 2,8 млрд доз.

ЯнчжунХуан, старший глобальний дослідник охорони здоров'я Ради США з міжнародних відносин (CFR), пояснив, що і Китай, і Гонконг «дотримувалися стратегії «нульового COVID-19», обидва мають велике невакциноване літнє населення, і більше того (обидва) не інвестували в розвиток спроможності громадського здоров'я до удару хвилі Ómicron». Крімтого, у Китаї «існує великий відсоток загальної популяції, яка не зазнала впливу вірусу через «нульовий COVID-19», або які вакциновані вакцинами, які (згідно з дослідженнями) не є ефективними для запобігання інфекції».

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

У березні Китай мав приблизний рівень вакцинації понад 87%, але він був нижчим, ніж такі країни, як США та Великобританія в імунізації людей похилого віку. З цієї причини , за підрахунками, 40 мільйонів китайців старше 60 років ще не отримали вакцину, згідно з даними Китайської Національної комісії з охорони здоров'я. Хочаблизько 80% 264 мільйонів людей похилого віку Китаю повністю вакциновані, цей відсоток знижується лише до половини для групи, найбільш вразливої до COVID-19, тих, хто старше 80 років.

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