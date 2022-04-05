«Є Канело для всіх»: послання Маурісіо Сулаймана до претендентів Саула Альвареса

Хоча Сауль Альварес взяв на себе виклик зіткнутися з Дмитром Біволом , одним з найбільш конкурентних боксерів напівповної ваги сьогодні, критика за суперників, з якими він відмовився зіткнутися, триває. У зв'язку з цим Маурісіо Сулайман, президент Всесвітньої боксерської ради ( WBC), звернувся з повідомленням боксерам, зацікавленим у оскарженні найкращого фунта за фунт у світі, і не виключив, щоКанело може прийняти бійкив майбутньому.

«Ви повинні бути спокійними, очевидно, кожен хоче боротися з Канело, тому що це боротьба, яка вирішує ваше життя (...) УКанело є порядок денний цього року. Є багато можливостей, і мелодії, безумовно, дуже хороші. Бенавідес починається проти Лемію,, з'являється Калеб завод, Шарло. Так чи інакше, можливостей багато, але питання не впадати у відчай, я думаю, що Канело є для всіх і протягом тривалого часу», - сказав він після участі у WBC Traditional Coffee вівторок.

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