США привітали Чавеса з перемогою в Коста-Ріці і віддані «зміцненню двосторонніх зв'язків»

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Уряд Сполучених Штатів привітав Родріго Чавеса, обраного президента Коста-Ріки Партією соціал-демократичного прогресу, з перемогою у другому турі президентських виборів, що відбулися в неділю, і висловив готовність «зміцнити двосторонні зв'язки».

«Сполучені Штати вітають Родріго Чавеса Роблес з обранням наступним президентом Коста-Ріки. Ми також вітаємо Коста-Ріканців за участь та проведення виборчого процесу, що відповідає сильним демократичним традиціям Коста-Ріки», - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Таким чином, він підкреслив, що «Коста-Ріка являє собою маяк демократії в Америці і світі». «Наші двосторонні відносини залишаються корінням у спільних демократичних цінностях, які зміцнюють свободу, інклюзивність та повагу до прав людини», - додав він, йдеться в заяві, опублікованій на веб-сайті Державного департаменту.

«Ми сподіваємось зміцнити зв'язки між нашими країнами для просування наших спільних інтересів, включаючи гуманне управління міграцією, захист навколишнього середовища та роботу з демократичними партнерами в регіоні до більш безпечного, процвітаючого та демократичного півкулі», - зазначив Блінкен.

Чавес Роблес переміг на виборах, вигравши 52,9 відсотка голосів. Головний конкурент Чавеса, Хосе Марія Фігерес, Партії національного визволення (злотих) виграв 47,1% бюлетенів, а вибори відзначені більш ніж 40% утриманням.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres REUTERS

Обраний президентом таким чином обернувся підсумки першого туру, в якому переміг колишній президент Фігерес. Другий тур мав відбутися, оскільки жоден з кандидатів не перевищив поріг 40 відсотків підтримки протягом першого туру, що відбувся у лютому.

Економіст та колишній чиновник Світового банку Родріго Чавес був обраний цієї неділі 49-м президентом в історії Коста-Ріки, після кампанії, в якій він пообіцяв «змінити» та боротися з корупцією, і в якій він був причетний до суперечок щодо випадків сексуальних домагань та передбачуваної паралелі структури фінансування.

Чавес від молодої партії соціал-демократичного прогресу здобув 52,9% голосів, щоб перемогти колишнього президента Хосе Марії Фігерес Олсен традиційної партії національного визволення.

Кандидат здивував 6 лютого минулого року в першому турі, закінчивши на другому місці, щоб потрапити у другий тур проти колишнього президента Фігераса.

Шавіс, 60 років, запропонував напасти на корупцію, в якій звинувачує попередні уряди, включаючи конкурентну партію, та здійснити глибокі державні реформи через референдум, що було визнано його опонентами як популізм.

Серед обіцянок кандидата - скорочення процедур для підприємців та соціального забезпечення, зміни освітніх планів країни, зменшення розміру держави та підтримка прибережних секторів, які є найбіднішими в країні.

План уряду Чавеса прагне до економічних дій щодо зменшення процедур та полегшення діючих дій, зменшення соціального навантаження, результатів попиту з боку державних установ, створення робочих місць та залучення більшої кількості інвестицій та зниження вартості основного кошика за допомогою указів.

Чавес також пообіцяв просувати єдину пенсійну систему, впровадити податкову реформу, затверджену під час нинішньої влади, посилити санкції проти корупції та зробити соціальні витрати більш ефективними.

«Це не час святкувати, але це величезний виклик», - сказав Чавес у своїй перемозі, дізнавшись про результати виборів.

«Я посилаю свою вдячність Дон Хосе Марії Фігерес та всім людям, які проголосували за нього», просячи його спільно працювати, щоб зробити можливими проекти, які його красуня назвала «Костариканським дивом», що було його проектом кампанії.

(З інформацією від Europa Press)

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