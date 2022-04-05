Прокуратура закликала колишнього члена картелю Калі до суду за розпорядження землею та примусове переміщення в Урабі

Генеральна прокуратура закликала Хосе Нельсона Уррего до суду за звинуваченням у концерті за посилену злочинність, примусове переміщення та вторгнення в райони, що мають екологічне значення. Це було зроблено в рамках проведених розслідувань щодо розпорядження землею в Урабі під час збройного конфлікту.

Урреготочно вказується, щоб залякати землевласників, а потім відправити третіх осіб, щоб купити їх, хоча вони залишилися в ім'я фронтових чоловіків, справжнім власником був Уррего , який використовував місця як притулок для втечі від влади.

Що стосується місцезнаходження Уррего, він, як вважають, буде в Іспанії зі своєю сім'єю, оскільки після сплати вироку в Панамі за відмивання грошей він прибув на національну територію у 2018 році, де, як вважають, пізніше здійснив рейс до Іберійської країни.

Але це не єдиний підхід Уррего мав з барами, у дев'яності роки, коли картель Медельїн зник, наркоторговці Каленьо тримали мафію на плаву. Саме Уррего був виділений з картелем Калі, але пізніше він був звільнений через відсутність доказів. Хоча підозри постійно піднімалися Хосе Уррего, якого виділили кілька національних ЗМІ як лідер картелю , коли його захопили.

«Останній глава картеля Калі впав: Хосе Нельсон Уррего, один з найбагатших людей у світі, був розшукуваний владою майже два роки» , - назвав газету El Tiempo в 1998 році.

Уррего також пов'язаний з однією з найбільш скандальних подій у національній політиці, 8000 процесу, судовим процесом проти тодішнього президента Колумбії Ернесто Сампера, за звинуваченням у отриманні фінансування торгівлі наркотиками для своєї президентської кампанії. Його походженням стало відкриття файлу з цим номером в прокуратурі Калі, який відповідав обшуку, проведеному в офісах чилійського бухгалтера Гільєрмо Палломарі, пов'язаного з картелем Калі.

Цячастина включає Уррего, оскільки підписаний ним факс записується та надсилається псевдоніму Елізабет Монтоя «маленька мавпа ретречера», якій сказали передати суму грошей на кампанію Сампера і який був убитий у 1996 році.

«Пані Еліза, я даю вам вартість 100 000 доларів, щоб підтримати кампанію доктора Сампера. Будь ласка, привітайте його за мене», - сказав текст, підписаний Хосе Уррего.

Останнє посилання Уррего на незаконність була в Панамі, де він виділявся талановитим бізнесменом і навіть придбав острів, але в 2007 році його захопили і в 2013 році засудили до в'язниці за відмивання грошей.

Місцезнаходження Уррего має велике значення для системи правосуддя країни, оскільки це може пояснити одну з найстрашніших та жалюгідних подій в національній історії, і це масове примусове переміщення, здійснене різними озброєними акторами в різних регіонах Колумбії, зокрема справа в Урабі.

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