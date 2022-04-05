«Трибунал гарантує новий лібералізм оцінить поведінку Карлоса Негрета»: Хуан Мануель Галан

У вівторок, 5 квітня, колишній омбудсмен і колишній кандидат в сенат Колумбії від нового лібералізму Карлос Негрет оголосив, що приєднається до президентської кампанії кандидата команди в Колумбію Федеріко Гутьєрреса, менш ніж через два місяці після того, як відбудеться перший президентський тур.

Це оголошення колишнього захисника критикували члени Коаліції «Центр Есперанса», центрального союзу якого громада, яка надала йому схвалення Конгресу і яка не досягла порогу голосування, а члени його партії, такі як колишній сенатор і колишній президент кандидат Коаліції Centro Esperanza Хуан Мануель Галан, який оголосив, що Трибунал гарантій нового лібералізму оцінить це дивовижне рішення.

«Офіційне оголошення Карлоса Негрета про підтримку правого кандидата Федеріко Гутьєрреса рішуче змушує нас повторити, що це не офіційна позиція Нового лібералізму. Судгарантій партії оцінить поведінку та правила Негрета відповідно до статутів та Коаліційної угоди, підписаної партією», - сказав колишній сенатор Хуан Мануель Галан.

Він також зазначив, що члени колективу, який був заснований ліберальним лідером Луїсом Карлосом Галаном і який нещодавно отримав правовий статус, мають обов'язок підтримувати кандидатуру колишнього губернатора Антіокії та колишнього мера Медельїна Серхіо Фахардо, який був кандидатом, який виграв внутрішній консультація коаліції центру.

У той же час він зазначив, що ті, хто не виконує зобов'язань нового лібералізму разом з Коаліцією Центру Есперанси, «не можуть претендувати на жодного речника чи представництва партії», вказуючи на те, що колектив « не відродився як партія «фальтон», яка порушує це слово і угод. Ми з Серхіо Фахардо з переконанням, тому що надія з Фахардо», - підсумував Хуан Мануель Галан.

Зі свого боку, академічна та колишня кандидат в Конгрес у цій громаді Сандра Борда підтверджувала, що це не позиція партії, зазначивши, що громада залишається «сильнішою, ніж будь-коли» на стороні кандидата від центру альянсу, посада, яка була схвалена кандидатом у Палату Представників Фернандо Посада, який вказав, що рішення було суперечливим «з принципами, які ми прийняли як кандидати Нового лібералізму для Конгресу. Ми побудували Коаліцію Надії, щоб підтримати її, а не повертати спину».

Зі свого боку, колишній захисник вказав у заявах, зібраних Семаною, що «Новий лібералізм не може претендувати на собачу дисципліну, ні партія є фаллоном, ні Карлос Негрет фальтон. Це повинно бути зрозуміло, і я завжди був зрозумілий і сказав речі в лоб. Партія - це не лише Хуан Мануель Галан», відзначаючи, що деякі члени партії перебувають у кампанії Густаво Петра або кампанії Федеріко Гутьєрреса.

Нарешті, він сказав, що краще сказати правду і що якщо це представляло його відхід від матчу, «ну, я йду, тому що я робив речі в лоб, але, мабуть, це їх турбує. Багато історичних учасників матчу пішли, і неймовірно, що ми не можемо думати інакше, ніж Хуан Мануель Галан», - сказав він.

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