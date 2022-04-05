Сумнозвісний злочинець за наркотиком біжить «El Pozolero del Teo», який розбавив понад 300 чоловік

У кримінальному світі існують легенди, які прославилися у всьому світі через жорстокість, за якою вони ховаються, або дуже рідко через героїзму або дарів доброти і боротьби за ним.

Існує історія про неймовірну жорстокість, яка навіть до різних наркокоридо, таких як той, який був складений і виконаний Тіто Торбелліно під назвою Ель Позолеро дель Тео, де зображується життя Сантьяго Мези, який підкорявся комісіям колишнього лейтенанта Арельяно Фелікса в Тіхуані.

Це розповідний набір з акордеонами та перкусією в одному стилі Нортеньо Банди, який протягом усієї своєї кар'єри присвятив себе вдосконаленню Тіто Торбелліно, якого нібито вбили від торгівлі наркотиками.

Лірична хроніка одна з численних пригод поряд зі своїми босами, які, мабуть, вели контрольно-пропускний пункт та арешт великого значення, в якому брали участь El Jefe 3 Letras (Teo) та його співвітчизник La Perra , бойові постріли з владою.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

ТеодороГарсія Сіменталь, Ель Тео , був колишнім лейтенантом Арельяно Фелікса , який закінчив розлучитися з ними, також бувпокровителем Сантьяго Мези, одного з найбільш садистських злочинців останніх часів, прозваний його модусом операнді як Ель Позолеро, який здійснив революцію в методах зникнення своїми знаменитими і побоювалися актів розчинення трупів.

Сантьяго Меза Лопес був заарештований у 2009 році в прикордонному місті Тіхуана, де він займався кладкою, але це був лише фасад, насправді він був рідкісним злочинцем.

На момент їх запевнення, поряд з іншими злочинцями, вони були забезпечені кулеметом калібру .9 мм, модель MP5, карабін калібру 5,56 ммМодель ZM4, гвинтівка калібру. 308, модель HK-91, гвинтівка 0,5 калібру, гвинтівка модель 82A1, 2 наступальні гранати та корисні патрони, а також як автомобілі Jeep Comander, Toyota Tundra і Toyota Camry.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Стежка була знайдена Асоціацією United для зниклих у Нижній Каліфорнії, яка розташована на землі, відомій як Ла Галлера, гігантська підпільна могила , яка тримала від 14 000 до 15 000 людських останків, деякі з них внесли Меза.

Це був один із вбивць власного народу Тео, який рекомендував їм продовжувати пошуки в цій області, поки вони нарешті не знайшли 7000 фрагментів людини з ознаками спроби розчинення та до 2000 зубів.

Робота Позолерополягала в тому, щоб отримати у своїй секретній лабораторії, де у нього були барабани, наповнені каустичною содою, тіла ворогів його босів і залишати їх у речовині, поки вони не будуть повністю розведені. Натомість він отримав 600 доларів за тіло.

Хоча його метод може здатися, на перше враження, дещо брутальним, гротескним і, отже, без попереднього планування або «на їзді», правда полягає в тому, що Меза мав свій власний рецепт приготування речовини, яку він використовував. Це не було експромтом.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Прізвисько El Pozolero було дано завдяки його методу: 200-літрова ванна, яка наполовину заповнила водою , а потім спорожнила два мішки їдкої соди і, нарешті, скинула четверті тіла.

Ця суміш протрималася не менше 8 годин на сильному вогні, поки вона остаточно не закипить і не розпадається майже повністю. Були частини тіла, які не горіли, такі як зуби, цвяхи або маленькі шматочки кістки, які він зрештою кинув у пустир, спалив їх бензином і закопав.

Цейметод, повідомляє Меза, навчив йому Ефраін Перес, колишній член картеля Арельяно Фелікс та один з найнебезпечніших наркоторговців останнім часом. Він перебуває у в'язниці в США з 26-річним вироком.

На момент захоплення він постав перед національною владою, яка, за його словами, розчинила трохи більше 300 тіл за наказом Тео, які вперше працювали на Арельяно Фелікса Картеля і пізніше розлучилися. Запідрахунками, це було насправді 650 за 9 років.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

ЕльПозолеро був засуджений до 10 років позбавлення волі за злочини організованої злочинності, кримінального об'єднання та підпільного поховання; його час завершиться цього 2022 року, і він може бути звільнений протягом квітня місяця.

Тіто Торбелліно - не єдиний мексиканець з півночі, який виділявся співом епічно-ліричної пісні злочинцю, описаному вище. Група Explosión Norteña зробила те ж саме з піснею El Cocinero, а також шматок Сантьяго МезаФіделя Руеда.

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