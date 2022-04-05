«Джентльмени»: наближається серіал фільму Гая Річі

«Джентльмени»: Фільм Гая Річі 2019 року буде представлена серійна версія для Netflix. (Мірамакс)

У 2019 році англійський режисер Гай Річі (Pigs and Diamonds, Aladdin) випустив новий фільм з печаткою свого кіно. Це був «Джентльмени » (« Джентльмени», також відомий в Іспанії як Лорди мафії ), фільм, який розповідав про життя Міккі Пірсона (Метью МакКонахі), американця, який оселяється в Англії, де він будує імперію, пов'язану з комерціалізацією марихуани. Його бізнес починає хитатися, коли слово починає поширюватися, що Пірсон намагається отримати гроші з бізнесу. Саме тут починаються зради, шантаж і хабарі інших наркоманів і їх оточення.

Таким був успіх фільму, що Річі та Мірамакс вирішили дати сюжету новий шанс і об'єдналися з Netflix , щоб розповісти більше пригод про ці наркоди в серії, яка вже розробляється.

За даними сайту, що спеціалізується на розважальних новин, Deadline, Річі буде режисером перших двох епізодів цього серіалу. Поки невідомо, чи буде вигадка, яку Гай збирає разом, матиме однаковий сюжет, чи він зазнає певних змін для телебачення. Але ми знаємо, що він написав перший епізод із самим Метью Ред (Peaky Blinders). Річі, у свою чергу, стане виконавчим продюсером серіалу «Джентльмени», завдання, яке він виконає разом з Іваном Аткінсоном, Марном Девісом та Біллом Блоком, які також були продюсерами фільму.

Повороти постановок означали, що спочатку Джентльмени мали бути серіалом (до пандемії 2020 року), а потім фільмом, але плани були скасовані, і ми побачили фільм спочатку, ніж серіал. Наразі Джентльмен буде доступний на платформі з 1 травня для тих, хто ще не насолоджувався цим фільмом. Фільм був добре сприйнятий громадськістю, оскільки йому вдалося зібрати понад 115 мільйонів доларів США, велика цифра з урахуванням початкових інвестицій у $22 млн.

Серіал знаходиться на попередньому етапі, в якому пишуться сценарії. Що стосується акторського складу, то ще не підтверджено, чи буде його частиною хтось із акторів оригінальної версії. Згадаймо, що у фільмі було багато зірок, які супроводжували МакКонахі , таких як Чарлі Хуннам, Колін Фаррелл , Х'ю Грант , Джеремі Стронг, Мішель Докері, Генрі Голдінг та Том Ву, серед інших. Цілком ймовірно, що деякі з них будуть серед акторів серії для Netflix , який надійде лише в 2023 році.

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