'Коробка Challenge': Чи спокійний будинок Омега назад?

Мабуть, в будинку команди «Омега» напруженість, яка була пережита минулого тижня, вже подолана. У епізоді «The Box Challenge», що вийшов 4 квітня, жінки групи святкували Оссу, яка мала день народження.

Жінки Омеги прокинулися раніше, ніж зазвичай, щоб прикрасити торт для Осси. Потім вони пішли до інших членів будинку, і разом вони пішли до ліжка виконаного чоловіка, щоб розбудити його, співаючи йому.

Партія запевнила, що він пропустив свою сім'ю, щоб поділитися цією особливою датою, але він подякував момент своїм колегам з Омеги, яким він вказав на «дуже красиві люди». Конкурент запевнив, що це унікальна можливість.

Слід пам'ятати, що цей епізод був записаний після того, як жінки Омеги вирішили поговорити зі своїми однолітками, щоб сказати їм, що вони не критикують їх, коли вони погано працюють, але що вони роблять, і це впливає на них. Конкуренти сказали, що вони почуваються невмотивованими кожного разу, коли змагаються в Місті боксів.

Анна, яка показала себе найбільш дратівливою, сказала, що відчувала себе «вагою команди» через те, що чоловіки думають про неї. Він навіть попередив, що якщо він покинув конкурс, частково це було тому, що він не хотів продовжувати належати до Омеги.

«Якщо я покину прямо зараз, не кажіть мені: «Ти нам потрібен, ти найкращий у команді». Я не відчуваю, що вони нічого цінують. Зараз я дуже збентежений для виклику смерті, і це, очевидно, впливає на продуктивність. Якщо я вага до Омеги, чому я збираюся залишитися тут?» ,Анна поставила під сумнів.

Зі свого боку, Карла прокоментувала, що в команді немає союзу. Він зазначив, що Кріолло, Хуан Пабло та Оссу «кидати пуллас» або натяки кожного разу, коли він брав участь у тесті і сказав, що це її демотивувало.

Кріолло відповів, що не може бути лицемірним, коли команда програє. Він сказав, що якщо він вказує на помилки, це тому, що він хоче, щоб їх виправляли, оскільки він не любить терпіти голод, спати на підлозі або закінчуватися службами в будинку.

Таким чином, розмова закінчилася, але атмосфера продовжувалася напруженою. Крім того, Анна і Хуан Пабло, які були засуджені командою «Альфа», повинні були виїхати в «Чорний ящик», щоб боротися зі своїм місцем в змаганнях. Зрештою, ніби це було передчуттям, слова жінки Омеги виявилися правдивими, і вона вийшла з реаліті-шоу.

Тепер цього тижня інший конкурент повинен буде вийти з конкурсу. Beta, Alpha і Gamma стоять за Омегою, яка виграла всі тести цього циклу. Двоє нових засуджених надягали свій жилет, щоб зіткнутися з жорстким викликом смерті, в якому поки що є лише засуджені з двох команд.

Поважаючи свою непряму згоду з Beta, рожева команда знову надала жилет на членів команд Гамма та Альфа, які були підготовлені до цього звіту, що мотивувало їх виграти останнє випробування цього циклу.

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