Найкращі меми, які залишило падіння Альфредо Адаме у своєму новому бою

Альфредо Адаме був актуальною темою у Twitter , оскільки він брав участь у боротьбі, але знову результат не сприяв йому. Це сталося на прес-конференції ,де адвокатКарлоса Трехо, з яким актор мав сутички з часів минуле, перервав його, і це змусило Адаме відповісти насильством.

Van varias veces que el actor cae de espaldas en sus peleas, lo que provocó que lo compararan con una tortuga que no se puede parar. (Twitter: @LordVonGabo)

Награбники прийшли тому, що актор намагався застосувати свою знамениту техніку «велосипедного удару» , що спричинило нетизани додощові меми на соціальних такі мережі, як Twitter , крім того, що показують свою позицію щодо того, що сталося.

El video se viralizó en redes sociales y dura un minuto con 19 segundos. (Twitter: @morrisonchristo)

Коли він хотів використати знамениту техніку, щоб вдарити його, він впав, що змусило багатьох людей порівняти його з черепахою, перетвореною в її оболонці, і це викликало різні знущання. Крім того, щоб запитати, скільки ще разів їм доведеться побачити, як Адаме падає, щоб стверджувати, що він не має знань про карате.

Adame aseguró en la conferencia de prensa que Carlos Trejo pidió 3 millones de pesos para que se llevara acabo la famosa pelea. (Twitter: @lch_bin_Chema)

Користувачі стверджували, що Адаме потрапляє у всі свої поєдинки під час виконання велосипедного удару, що показує, що це не хороша техніка.

El abogado Montalvo gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”. (Twitter: @John_LYL)

Причиною бою стало те, що він запевнив ЗМІ, що знаменита боротьба з Трехо не відбулася через його вимоги.

En el video se muestra que intentan separar a Adame del abogado para evitar que se golpeen. (Twitter: @XiomaraRubio)

АдвокатКарлоса Трехопоскаржився акторові, оскільки він не відвідував боротьбу, яку вони домовилися, через що актор засмутився і зупинився зі стільця йти прямо, щоб вдарити його. І справа в тому, що боротьба, яку багато хто очікував, ніколи не прийшла, і обидва причетні звинувачували один одного; Карлос згадав, що актор не знімав правових обмежень , які він мав проти нього.

Después de que Trejo le aventara una botella que le lastimó el ojo, Adame claró que la pelea podía ser pospuesta. (Twitter: @UltraRadioPue)

Хоча вони намагалися його зупинити, Адаме пішов прямо до адвоката і почав кидати удари, проте він спрацював над стільцем і впав на спину при виконанні рухів ногами. Відео закінчується на 1 хвилину та 19 секунд зупинкою Адаме, а співробітники служби безпеки вивозяють Монтальво з місця події.

Los internautas hicieron diversos memes sobre la caída de Adame. (Twitter: @Pepe_Ramoz).

«Незалежно від ситуації, форми, кількості людей, якою є боротьба, Альфредо Адаме завжди закінчується лежачи на підлозі ногами його велосипед. Це все, що нам потрібно сьогодні, щоб сміятися, дякую», - прокоментував один користувач Twitter.

Chumel Torres fue uno de los que se pronunciaron al respecto. (Twitter: @pinkfreud73)

«Я вже розумів спосіб боротьби Адаме так само, як існують стилі кунг-фу (наприклад, стиль крана, тигра тощо). Альфредо Адаме використовує стиль черв'яка , він повзає навколо, а вороги вибивають його, а потім добивають його знаменитим велосипедом», - сказав інший користувач.

Por otro lado, diversos usuarios afirmaron que Adame hizo esto solo para estar en el ojo público de nuevo. (Twitter: @saenz_geo)

Важливо пам'ятати, що Адаме заявив у попередніх інтерв'ю, що володіє знаннями про карате і навіть був чорним поясом. «У Mix Marcials Arts є удар, який називається велосипедом, коли претендент падає, ви починаєте бити велосипед», - сказав колишній водій.

Adame fue trending topic principal en Twitter debido a su caída. (Foto: @ElSrDeLasArmas)

Перед цим ворушитися в соціальних мережах він був причетний до вуличної бійки , яка також стала вірусною у соціальних мережах, оскільки його залишили на підлозі, який викликали зауваження і сумніви з приводу його передбачуваного знання бойових мистецтв.

Algunos de los usuarios afirmaron que fueron los fantasmas de Carlos Trejo quienes hicieron que se cayera. (Twitter: @netogomez92)

Кілька користувачів соціальної мережі Twitter стверджували, що бачити актора в трендовій темі зробило свій день, коли їм було смішно бачити, як він знову впав зі своїм знаменитим велосипедним ударом.

ЧумельТоррес була однією з тих, хто говорив про це:« Побачте це на ніжній стороні: цього разу це не дівчина, яка кусала дупу. Його побили 4 стільці», - написав він у твіті.

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