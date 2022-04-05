Найкращі меми, які залишило падіння Альфредо Адаме у своєму новому бою

Альфредо Адаме був актуальною темою у Twitter , оскільки він брав участь у боротьбі, але знову результат не сприяв йому. Це сталося на прес-конференції ,де адвокатКарлоса Трехо, з яким актор мав сутички з часів минуле, перервав його, і це змусило Адаме відповісти насильством.
Награбники прийшли тому, що актор намагався застосувати свою знамениту техніку «велосипедного удару» , що спричинило нетизани додощові меми на соціальних такі мережі, як Twitter , крім того, що показують свою позицію щодо того, що сталося.
Коли він хотів використати знамениту техніку, щоб вдарити його, він впав, що змусило багатьох людей порівняти його з черепахою, перетвореною в її оболонці, і це викликало різні знущання. Крім того, щоб запитати, скільки ще разів їм доведеться побачити, як Адаме падає, щоб стверджувати, що він не має знань про карате.
Користувачі стверджували, що Адаме потрапляє у всі свої поєдинки під час виконання велосипедного удару, що показує, що це не хороша техніка.
Причиною бою стало те, що він запевнив ЗМІ, що знаменита боротьба з Трехо не відбулася через його вимоги.
АдвокатКарлоса Трехопоскаржився акторові, оскільки він не відвідував боротьбу, яку вони домовилися, через що актор засмутився і зупинився зі стільця йти прямо, щоб вдарити його. І справа в тому, що боротьба, яку багато хто очікував, ніколи не прийшла, і обидва причетні звинувачували один одного; Карлос згадав, що актор не знімав правових обмежень , які він мав проти нього.
Хоча вони намагалися його зупинити, Адаме пішов прямо до адвоката і почав кидати удари, проте він спрацював над стільцем і впав на спину при виконанні рухів ногами. Відео закінчується на 1 хвилину та 19 секунд зупинкою Адаме, а співробітники служби безпеки вивозяють Монтальво з місця події.
«Незалежно від ситуації, форми, кількості людей, якою є боротьба, Альфредо Адаме завжди закінчується лежачи на підлозі ногами його велосипед. Це все, що нам потрібно сьогодні, щоб сміятися, дякую», - прокоментував один користувач Twitter.
«Я вже розумів спосіб боротьби Адаме так само, як існують стилі кунг-фу (наприклад, стиль крана, тигра тощо). Альфредо Адаме використовує стиль черв'яка , він повзає навколо, а вороги вибивають його, а потім добивають його знаменитим велосипедом», - сказав інший користувач.
Важливо пам'ятати, що Адаме заявив у попередніх інтерв'ю, що володіє знаннями про карате і навіть був чорним поясом. «У Mix Marcials Arts є удар, який називається велосипедом, коли претендент падає, ви починаєте бити велосипед», - сказав колишній водій.
Перед цим ворушитися в соціальних мережах він був причетний до вуличної бійки , яка також стала вірусною у соціальних мережах, оскільки його залишили на підлозі, який викликали зауваження і сумніви з приводу його передбачуваного знання бойових мистецтв.
Кілька користувачів соціальної мережі Twitter стверджували, що бачити актора в трендовій темі зробило свій день, коли їм було смішно бачити, як він знову впав зі своїм знаменитим велосипедним ударом.
ЧумельТоррес була однією з тих, хто говорив про це:« Побачте це на ніжній стороні: цього разу це не дівчина, яка кусала дупу. Його побили 4 стільці», - написав він у твіті.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: