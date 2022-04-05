Кислотний коментар, з яким Чумель Торрес порівняв відкликання мандату AMLO з Венесуелою

Через кілька днів після відкликання мандата в Мексиці це все ще викликає багато сумнівів , головним чином серед персонажів, які не виступають за Четверту Трансформацію (Q4) та президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO).

Існує кілька способів, якими ці журналісти, політики, аналітики та громадяни, як правило, із соціальних мереж прагнуть бойкотувати цю популярну консультацію. Від цифр проти нього до передбачуваного порушення Конституції через порушення, що відбулися в останні тижні.

Серед усіх голосів проти нього - це youtuber Чумеля Торреса, який виявився сильним критиком нинішньої влади, оскільки він практично коментує чи жартує про Лопеса Обрадора чи когось із його кабінету щодня.

Щодо відкликання мандата він також висловив свою думку, і з цього приводу запевнив, що Табаскєньо «вчиться у найкращих», оскільки Уго Чавес та Ніколас Мадуро, у рідній Венесуелі, також закликали до цієї цифри, включеної у відповідні конституції.

(Foto: Twitter)

Чихуахуа поділився відео TikTok , в якому, по-перше, покійний колишній президент південноамериканської країни, який штовхає на референдум відкликання, зі словами, дуже схожими на ті, які використовував Лопес Обрадор , коли він говорить про цей демократичний процес, який відбудеться 10 квітня.

Пізніше з'являється Мадуро, закликаючи населення вийти на вулицю та збирати підписи, щоб посередині свого терміну і, як продиктовано вищим законом Венесуели, президент, якщо це рішення народу, покине свою посаду.

Користувачі цієї соціальної мережі прокоментували, що цей самий ресурс пропагував колишній президент Болівії Ево Моралес, який також піддався критиці , оскільки, як зазначали нетизани, виборчі органи цих країн перебували під контролем уряду, ситуація сильно відрізняється від такої досвідчений у Мексиці з Інститутом Національного виборчого (INE).

Так само жінка, яка ідентифікувала себе як венесуельська, пояснила, що Чавес використовував цю цифру, але лише для того, щоб вигнати тих, хто проголосував проти неї, з державногоуправління, оскільки нібито маючи контроль над виборчими органами, вона завжди могла це зробити.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

Незважаючи на всі зазначені порушення, нібито відносини з Венесуелою та іншими країнами, віднесені опозицією як «комуністичні» або «соціалістичні», відкликання мандату в Мексиці є і повністю підтримується виборчими органами.

За даними Національного виборчого інституту (INE), відкликання мандату є інструментом участі громадян «для визначеннядострокового висновкуу виконанні особи, яка займає президентство Республіки, на основі втрати довіри», цей механізм буде реалізований для перший раз для того, щоб гарантувати політичне право громадянства шляхом загального, прямого, таємного і вільного голосування.

Бюлетені для здійснення скасування мандату міститимуть питання, які вказують на наступне: Чи погоджуєтесь ви, що Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Сполучених Мексиканських Штатів, повинен скасувати його мандат через втрату довіри або залишитися в президентстві Республіка поки його термін не закінчиться період?

будь-яка особа, зареєстрована у виборчому списку, може взяти участь у цій демократичній вправі, яка, з міркувань бюджету, матиме менше ящиків, з яких про їх місцезнаходження можна проконсультуватися через сторінку Locate Your Box https://ubicatucasilla.ine.mx/, в який ви повинні ввести розділ та суб'єкт проживання відповідно до облікових даних виборця.

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