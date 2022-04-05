Сюрприз у світовому футболі: французька преса запевнила, що Кайліан Мбаппе вже визначив своє майбутнє

RMC Sport вказав, що нападник залишиться в Парижі і що він оголосить про своє рішення в травні

Майбутнє Кайліана Мбаппе - це те, що тримає світовий футбол на пальцях ніг з того моменту, як стало відомо, що 23-річний нападник буде вільним від дій, починаючи з липня. Післятого, як іспанська преса кілька разів оголосила, що « Реал» стане їх наступним пунктом призначення, останніми днями сам футболістсіяв сумнівиі спекуляції почали віддавати його наступності.

Цього понеділка французька преса була більш прямою і запевнила, що «Мбаппе підпише своє оновлення з ПСЖ». ЖурналістДаніель Ріоло оголосив про це на RMC Sport і заявив, що Kylian оголосить про це рішення продовжити в Парижі в травні.

«Єдиний інтерес Аль Хелаіфі полягає в тому, щоб знати, що зробить Кайліан. Ніхто мені не повірить, але це буде оголошено в травні, і він залишиться», - була бомба, скинута кореспондентом. Варто пам'ятати, що минулої неділі, після розгрому над Лор'яном, де Мбаппе був великою фігурою з двома голами та трьома передачами, він залишив відкритою можливість продовження в Парі Сен-Жермен.

«Я ще не прийняв рішення, але є нові елементи. Чи можу я залишитися? Звичайно,» - сказав Кайліан, залишивши всю європейську пресу приголомшеною. «Я дав достатньо інформації, я думаю, що у вас достатньо, щоб мати можливість працювати», - сказав він з посмішкою журналістам у змішаному районі парку де лос-Принців після знищення Лор'ян (5-1).

«Я не хочу помилятися», - додав він, кажучи:«Я не прийняв свого рішення. Язнаю, що для людей це займає деякий час, вони розмовляють зі мною про це щодня...» Розсудливий, коли мова йде про розмову, Мбаппе зазвичай не залишає своїх заяв на випадковість, і він прекрасно знав, що спортивні новини кинуть після їх виходів тричі: спочатку на Prime Video, потім двічі у змішаній зоні з письмовою пресою, а потім перед радіо та телебаченням вокзалів.

Мбаппе повторив: «Ні, я не вибрав, я не прийняв свого рішення, думаю, є нові елементи, багато параметрів». Саме ці «нові елементи» піднімають домисли, але ні клуб, ні оточення гравця не з'ясували таємницю про них.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: