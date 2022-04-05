Spotify готує світову прем'єру подкасту Batman Unearthed у партнерстві з DC

Spotify підготував новий подкаст, який змусить його слухачів відчути, що вони знаходяться вГотем-Сіті. Це оригінальний аудіосеріал, Бетмен Unпохований, який в Латинській Америці буде називатися Бетмен Uneartedі ось-ось вийде.

5 квітня Spotify, Warnes Bros та DC оголосили, що офіційна прем'єра відбудеться наступного 3 травня. Партнерствоцих брендів буде використовувати величезну бібліотеку знакових персонажів DCу нових подкастах, щоб об'єднати шанувальників Брюса Уейнав новому досвіді.

Потокова платформа заявила в заяві, що реліз буде по всьому світу і що історія буде адаптована з оригінального сценарію від США до Латинської Америки, Бразилії, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії та Японії, що робить її найбільшим одночасним випуском Spotify на сьогоднішній день.

Кожна з дев'яти згаданих версій матиме власних голосових акторів та продюсерських команд. Вони будуть самостійно розташовані та адаптовані для відображення культури та мови місця, зберігаючи при цьому справжню оригінальну історію.

(Warner Bros./DC Comics)

«Завдяки нашому надзвичайному партнерству з Warner Bros. та DC ми маємо унікальну можливість створити нову еру улюблених супергероїв DC через світ аудіо, голосами з багатозіркових кидків. Сила подкастів ніколи не була більш очевидною, ніж з холодним звуковим пейзажем цього шедевра Девіда Гойєра , який розповідає знаменну історію одного і єдиного Брюса Уейн», - йдеться у заяві Dawn Ostroff, головний директор з контенту та реклами Spotify.

Девід Гойєр, є творцем Бетмена Unearthed. Для тих, хто не пам'ятає, він був натхненником знакових фільмів про супергероїв, таких як Бетмен Починається і Людина зі сталі, цього разу він є виконавчим продюсером американського аудіосеріалу. Харі Сама буде директором проекту, встановленого в Готем-Сіті.

Наразі виробництво ведеться у всіх регіонах, де воно буде запущено. Голосовий відлив для американської версії буде наступним:

-Вінстон герцог в ролі Бетмена/Брюса Уейн

-Хасан Мінхай як Загадка

-Джина Родрігес в ролі Барбари Гордон

-Джейсон Ісаак с як Альфред

-Ленс Реддік як Томас Уейн.

(Foto: Spotify)

-Альфонсо Еррера в ролі Бетмена/Бруно Діас

-Карлос Арагон як Альфред

-Ана Бренда Контрерас в ролі Барбари Гордон

-Зурія Вега в ролі Келла

-Альфонсо Барболла як Загадка

-Ернан Мендоса як Томас Уейн

За словами Пітера Жирарді, виконавчого віце-президента з альтернативного програмування Warner Bros. Animation., виступ акторського складу вдалося відобразити темну суть роботи Девіда Гойєра, «виводячи розповідний подкаст на нові рівні» занурення. «Я не міг попросити кращого способу розпочати наше творче партнерство з Spotify», - сказав він.

Бетмен Unhured (Бетмен Unhured) - психологічний трилер , який перенесе своїх слухачів на нові простори в свідомості людини за маскою. Цього разу Брюс Уейн представлений як криміналістичний патолог, який працює в Готемській міській лікарні і доручено вивчити жертв комбастера, серійного вбивці, який полюють на громадян. Супергероя мало того, що супергерой буде змушений зіткнутися з власними ментальними демонами, але йому також доведеться перемогти їх, щоб врятувати жителів Готем-Сіті як його альтер-его Бетмена.

«Бетмен - один з найцікавіших персонажів історії коміксів та всесвіту DC. Голосувати цьому складному супергероєві з великими союзниками, такими як Fábula, Spotify, Warner Bros., DC та Харі Сама - це великий виклик і в той же час чудова можливість працювати з великими акторами, переосмислюючи цю історію та створюючи щось дуже наше. Це запрошення громадськості зануритися в цей звуковий всесвіт Готем-Сіті», - підкреслив Альфонсо Еррера.

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