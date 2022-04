Sony Store робить важливе оголошення про PlayStation

Sony оголосила, що тепер користувачі зможуть знайти всі офіційні товари PlayStation на SonyStore , щоб ділитися подарунковими картками та учасниками PlayStation Plus з ким завгодно.

інтернет-магазин Sony доступний у Сполучених Штатах з 2019 року. Це оголошення збігається з новинками від Horizon Raw Materials, бренду Guerrilla Games. Але, тепер споживачі також можуть купити куртки, толстовки, Funko Pop! та інші предмети, які віддають належне Horizon: Zero Dawn, Остання з нас Частина 2, Привид Цусіми, God of War або просто бренд PlayStation та його консолі .

Нові офіційні толстовки PlayStation, футболки, рюкзаки, сумки на плечі, пляшки з водою та інші товари надійшли до Sony Store, і тепер кожен користувач може взяти їх скрізь і довести, наскільки фанатично вони ставляться до консолі, народженої в 1994 році.

Компанія виділяє, наприклад, куртку-бомбер, натхненну PS5, рельєфну шапку бездротового контролера DualSense ,жіночу футболку з райдужним логотипом та рюкзак PlayStation, пляшки з водою, ковпачки, художні книги, гуртки і багато іншого.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

Крім того, ви можете поділитися своєю пристрастю до PlayStation, пожертвувавши карти 10, $20, $50 і $100 , щоб інші могли повною мірою насолодитися всіма елементами найбільшої бібліотеки контенту PlayStation в світі через МережаPlayStation.

Ще одне доповнення - 3-місячні та 12-місячні картки PlayStation Plus, щоб скористатися всіма його перевагами, включаючи можливість грати в мультиплеер онлайн зі світовою спільнотою гравців, безкоштовні щомісячні ігри та ексклюзивні знижки на ПлейМаркет.

Sony усунула можливість купувати річні підписки на PlayStation Now у своєму цифровому магазині. Ліквідація відбулася минулого тижня, коли було оголошено, що PlayStation Now замінить новий PlayStation Plus, який зараз має три рівні і пропонує доступ до каталогу ігор поточного покоління та за його межами.

Причина пов'язана з припиненням PlayStation Now. В рамках оголошення про зникнення сервісу PlayStation Now та інтеграції його функцій в підписку PlayStation Plus Premium, Sony заспокоїла існуючих абонентів PlayStation Now, гарантуючи, що місяці платних підписки PlayStation Now будуть автоматично перетворені в PlayStation Преміум.

13-12-2021 PlayStation Now POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION Europa Press

Щорічна підписка на PlayStation Now коштує $59,99 , а щорічна підписка на PlayStation Plus Premium коштує 119,9 доларів, тому для тих, хто мав довгостроковий контракт на зараз.

З цієї причини, і в даний час єдиний спосіб отримати доступ до PlayStation Now - це щомісячна підписка, що виключає можливість оплати місяців заздалегідь. Щомісячна підписка коштує 8,99 доларів США, а в червні буде замінена членством PlayStation Plus Premium, починаючи з $16,99, що надає доступ до ігор PlayStation 3 з каталогу PlayStation Now.

PlayStationPlus матиме три різні режими підписки

PlayStationPlus Essential, який підтримує функції PlayStation Plus, оскільки вони відомі за тією ж ціною, що і поточна:

- 8,99 дол. США за місяць.

- $24,99 за три місяці.

- $59,99 за рік.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStationPlus Extra, який додає доступ до каталогу близько 400 ігор PlayStation 5 та PlayStation 4 , і буде вартість:

- 13,99 дол. США на місяць.

- $39,99 за три місяці.

- 99,99 дол. США на рік.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

і PlayStation Plus Premium, який включає в себе все вищесказане і каталог близько 300 зворотних сумісних ігор від PlayStation 3 , PlayStation2 ,PSP і PlayStation,і будуть коштувати:

- 16,99 дол. США на місяць.

- 49,99 доларів США за три місяці.

- 119,99 дол. США на рік.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ