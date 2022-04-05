SCJN зберігає закон про електроенергію, голосуватиме за його конституційність до четверга

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Прем'єр-міністр Верховного суду нації Артуро Залдіварзакрив у вівторок засідання, в якому відбулося пленарне дебати щодо конституційності реформ у 2021 році до Закону про електротехнічну промисловість (ЛІГ) та оголосили, що голосування відбудеться наступного четверга.

Високий суд аналізує законопроект міністра Лоретти Ортіс, в якому він пропонує відхилити три виклики проти цих правових реформ, які прагнуть змінити порядок відправки електроенергії , надаючи пріоритет Федеральній комісії з електроенергії (ЗЗЕ), але не визначає мінімальний відсоток її участь у генерації на відміну від енергетичної реформи, що наразі обговорюється в Палаті депутатів.

МіністрХав'єр Лайнес Потісек висловився за неконституційність реформ, затверджених у березні 2021 року, тоді як більшість членів кімнати заявили, що вони відходять від деяких центральних аспектів проекту Лоретти Ортіс, яка у своїй презентації заявила, що мексиканська держава повинна забезпечити економічний розвиток і зміцнення електричного суверенітету і що ніяких переваг не слід надавати іноземним компаніям над інтересами.

Доповідач міністра запевняє, що пристосування до Закону про електроенергетичну промисловість не порушують міжнародні договори , просто надаючи пільгове поводження ЗЗЄ.

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

До обговорення на пленарному засіданні суду головний виконавчий директор Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністри Суду повинні «визначити, на якій стороні вони знаходяться».

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) закликав законодавців Партії національних дій (PAN) та Інституційної революційної (PRI) повстанців та проголосувати за реформу електроенергії в Палаті депутатів.

Під час ранкової конференції президент запевнив, що має інформацію про те, що деякі депутати PRI, «а в деяких навіть ПАН» не згодні з позицією опозиції, яка, за його словами, сприяє «захисту приватних компаній».

Реформа електроенергії прагне забезпечити, щоб Федеральна комісія з електроенергетики (CFE) могла брати участь у54-му секторі(виробництво, передача, розподіл та маркетинг), що представляло б аванс до однієї з основних обіцянок кампанії: суверенітет електроенергії. Для його затвердження Федеральному потрібні три чверті голосів Будинку Святого Лазаря.

З іншого боку, Лопеса Обрадора так само поставили під сумнів дії міністра Лоретти ОртісВерховного суду нації (SCJN), схвалити Закон електротехнічної промисловості.

«Законність. Нехай міністри визначають, на якій стороні вони знаходяться. Саме тому ми не можемо скаржитися, переживаємо цікаві часи та зоряні моменти суспільного життя».

Варто зазначити, що 1 квітня Лопес Обрадор заявив, що не згоден з міністром, який не бере участі в обговоренні електроенергії Галузеве право , яке відбулося в Сенаті.

Це після того, як опозиційні сенатори PRI, PAN та PRD підписали лист з проханням, щоб міністр SCJN звільнив себе від голосування за неконституційну дію проти реформи електроенергії через конфлікт інтересів.

Чиновники закликали до виступу Ортіса Альфа як федерального депутата з питань лейбористської партії (PT) - союзника Морени - у законодавчому органі LXII; на додаток до її участі в обговоренні та можливому схваленні конституційної енергетичної реформи, схваленої урядом Енріке Пенья Ньєто, як а також проголосувати за Законом про електроенергетику.

Це, стверджували вони, може перешкодити незалежності, неупередженості та об'єктивності Верховного Суду за словами опозиційних сенаторів, хоча Лоретта Ортіс була обрана жеребком для вирішення цієї суперечки у Верховному Суді.

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