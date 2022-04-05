Акція до Liga MX може повернутися: хто перші кандидати

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

LigaMX може зіткнутися зі своїми заключними місяцями як ліга без просування або пониження, оскільки, згідно з ESPN, можливість відновлення боротьби, щоб піднятися до першого дивізіону футболу в Мексиці дуже близька.

Це тому, що чотири команди розпочали процес сертифікації з Мексиканською федерацією футболу (FMF), за допомогою якої вони мали б можливість просування, якщо вони досягнуть необхідних спортивних заслуг; однак, відповідно до вимог ліги, важливо, щоб усі чотири команди були схвалені ,Так як їм потрібні щонайменше чотири клуби, сертифіковані для відновлення просування.

Якіклуби, які подали заявку на їх сертифікацію для просування?

Команди, які вже розпочали процес, і це було б підтверджено ESPN , є Атланте, Венадос де Юкатан, Атлетико Морелія та Леонес Негрос , які стали б першими клубами з можливістю повернення до Першого дивізіону , процес, який завершився надходження заявок 4 квітня.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

Вимоги, які вимагає Ліга розширення MX для просування, такі:

1. Файл належності. Клубповинен бути в курсі свого членського файлу відповідно до Статуту FMF та Положення про членство, найменування та штаб-квартиру (RANS).

2. Критерії інфраструктури. Клубповинен відповідати мінімальним вимогам на своєму стадіоні з точки зору: поля, освітлення, гардеробних, боксів, медичних, медичних та безпечних служб, а також преси. А також навчальні майданчики та клубний будинок.

3. Критеріїекономічного контролю. Кубикиповинні відповідати цілям, викладених у Керівництві з економічного контролю. Зокрема, буде оцінюватися фінансова звітність, бюджети та лист про недебетування.

4. Інституційна структура. Необхіднодовести, що Клуб має модель інституційної структури, яка дозволяє шляхом розподілу областей та функцій мати кращий корпоративний порядок.

5. Методичні рекомендації щодо впровадження Фонду благоустрою. Перевірте, щоб Клуби не витрачали більше 50% на оплату спортивної заробітної плати, а решта використовувалася для операційних витрат Клубу.

6. Думка зовнішнього консультанта. Консультант, призначений LIGA MX, видасть висновок про історичну фінансову інформацію та про бізнес-план, який буде представлений кожним Клубом, щоб представити свій 3-річний проект зростання.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





*Інформаціяв розробці