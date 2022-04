«Плазма в нинішньому контексті пандемії не потрібна», - сказав інфекціоніст Фернандо Полак про гіперімунну сироватку

Науказагалом та наукові висновки зокрема потребує аналізу відповідно до їх соціально-історичного контексту виникнення . Цей ланцюжок інновацій стає більш актуальною, коли рамки цих віх формуються глобальною пандемією, яка надавала прикладній науці незвичайну швидкість.

Післядвох років світу, що живе з коронавірусом SARS-CoV-2, наука аналізує та вдосконалює різні методи лікування, які були поставлені на стіл для боротьби з COVID-19, що вже спричинило понад 493 мільйони інфекцій та більше понад 6 мільйонів смертей, і які все ще чинять опір реконвертованому за новими варіантами.

Абсолютно нове дослідження, опубліковане в The New England Journal of Medicine (NEJM), сильно запалило дебати на плазмове втручання реконвалесцентів у людей, інфікованих COVID. Цей науковий журнал - вважається найважливішим у світі - прийшов до того ж висновку, що і аргентинський педіатр та інфекціоніст Фернандо Полак та його команди, у 2020 році, коли досліджував використання цієї ранньої плазмової терапії в Аргентині, без ще наявних вакцин, або схвалено, контролювати летальність і високу контагіозність, продемонстровані новим вірусом.

Дослідження, проведені понад тисячею випадків, проведених Школою громадського здоров'я Bloomberg при Університеті Джона Хопкінса та клінікою Майо, серед інших медико-наукових установ, оцінили ефективність реконвалесцентної плазми у пацієнтів на ранніх стадіях захворювання, причому без факторів або супутніх захворювань здоров'я, і продемонстрували,що це ефективний і безпечний варіант як раннє амбулаторне лікування захворювання.

Віндійшов висновку, що гіперімунна плазма знизить ризик госпіталізації вдвічі , якщо її вводять протягом 9 днів після появи симптомів COVID-19 , а також процитував та зібрав дослідження, проведені Полаком та командами в рамках докази.

Під час свого дослідження з плазмою в 2020 році - на початку пандемії - Полак завжди стверджував , що «через те, як працюють антитіла в організмі, застосування плазми має більше теоретичних шансів працювати на початку захворювання. Томущо якщо ви отримуєте плазму з антитілами і позичаєте їх знову інфікованому, вони повинні знерухомити вірус».

Як тоді в поточний час пандемії ефективно контролюється вакцинами COVID з безпечною, доступною та різноманітною стратегією дій для здоров'я (на кількох платформах) - і незважаючи на те, що кишені нерівності все ще існують у світі - це дослідження, яке рятує використання гіперімунної плазми як варіант проти COVID?

Infobaeпоспілкувався з інфекціоністом та педіатром Фернандо Полаком, щоб проаналізувати роботу, опубліковану в NEJM, вйого якості провідного дослідника з дослідження реконвалесцентної плазми, проведеного в Аргентині .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo) EFE

-Плазмоваобробка видужуючих центів для уповільнення поширення COVID-19 відіграло дуже важливу роль на початку пандемії, і сьогодні -два роки потому- і з потужним портфелем вакцин проти COVID затвердженого - і з різних платформ - для всього світу, це дослідження опубліковане в NEJM що стверджує, що сироватка з'являється гіперімунна від реконвалесцентів. Яке місце цього втручання сьогодні перед обличчям COVID?

—ФернандоПолак: Існує по суті два способи боротьби з хворобами, щоб їх вирішити: один - запобігти цьому, а інший - лікувати його, як тільки це станеться. Очевидно, що для того, щоб запобігти захворюванню, ми повинні діяти якомога раніше і лікувати його в рамках тієї ж логіки . Загалом, коли ви можете передбачити прогрес проблеми, ви краще позиціонуєте, ніж коли ви вирішуєте щось, що вже сталося, і яке має наслідки, які починають відхилятися від початкової проблеми, яка її спричинила.

УCOVID це трапляється; вакцини, і ми, дослідники, знаємо це з досвіду, те, що вони роблять, - це уповільнити прогресування інфекції та зупинити її, перш ніж вона стане хворобою чи серйозною хворобою. Аледилема - це коли хвороба встановлена, наскільки далеко ви можете її зупинити і де вже доведеться починати боротися з наслідками, які виходять за рамки самої інфекції.

Плазму, як моноклональні антитіла, завжди слід використовувати дуже рано, особливо з точки зору того, як вони працюють;оскільки вони роблять це точно так само, як і як працюють вакцини.

Різниця полягає в тому, що вакцини - це антитіла, які генеруються всередині організму, щоб блокувати прогрес вірусу і генеруються до того, як відбудеться зараження, тому що для створення цих антитіл потрібно пару тижнів, не було б матеріального часу, щоб вакцини працювали, якби вони були дається після зараження, і плазма скорочує ті часи, вводиться якомога швидше, як тільки інфекція сталася. У цьому і полягає центральна відмінність.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—ФернандоПолак: Моноклональні антитіла можна сказати дуже спрощеним поглядом на речі, що вони є своєрідною «синтетичною плазмою», антитіл, зроблених поза тілом, які вводяться за допомогою ін'єкції.

Кілька моноклональних антитіл працювали з тією ж логікою, з якою ми провели початковий тест плазми, який ми представили два роки тому, і було очевидно, що через біологічну речовину плазма, яка використовується розумно рано, повинна була мати той самий результат. Дослідження, проведене в Аргентині, було добре продуманим і добре продуманим, як те, що ми робили з провінцією Буенос-Айрес, місто Буенос-Айрес, ПАМІ, Швейцарський медичний, OSDE, OSECAC та багатьма іншими акторами з Фонду немовлят; і тепер це дослідження Національного інституту охорони здоров'я США має це і демонструє це дослідження Національного інституту охорони здоров'я США з американськими університетами - Хопкінсом та Майо, серед інших - по всій країні з більш ніж тисячею добровольців.

Щови рятуєте від цього дослідження, опублікованого в NEJM, яке важить плазмотерапію реконвалесцентів на ранній стадії захворювання, зокрема протягом дев'яти днів після позитивного тесту? З плином часу, чи вважаєте ви також, що плазма зараз недостатньо використовується серед варіантів лікування проти COVID?

—Полак: Що мене радує це дослідження, опубліковане в NEJM, полягає в тому, що воно підтверджує, що плазма має сенс і корисна , завжди в науці необхідно підтвердити більш ніж однією групою висновки, які наука взяла на себе добре продумано і добре- виконаним способом. Щеоднією дилемою пандемії було те, що, коли всі почали шукати рішення, рішення іноді оцінювалися без глибокого розуміння того, як поводилися змінні, які визначають успіх цих рішень.

ВАргентині дослідження, проведені з цього приводу плазми, були досить добре продумані та добре розроблені. І ніщо, про що ми та інші групи говорили на початку пандемії, перестало бути правдою через два роки. Іце дійсно цікаво і важливо. Добрепродумана, добре продумана, добре озброєна наука дає рішення. Будь то вакцини, втручання антитіл або все, що має надійну біологічну логіку. Вкінці цих історій шансів немає, доводиться вчитися, працювати і думати.

Плазмасьогодні, у цьому контексті пандемії, має майже нульову або дуже мало корисної . Алев той час, коли ми подали дані, грудень 2020 року, це було дуже корисно . Оскільки ці висновки не змінилися, і можливість зменшити майже вдвічі або, можливо, на третину розвиток важкої хвороби COVID-19 у людей похилого віку є дуже цінним інструментом.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles Martin Brahamian

—Полак: Можливо, складність його використання (плазми), можливо, менша розуміння у багатьох частинах світу того, що означало втручання, що ми його не вигадали, а також не було вчора, воно існувало протягом століття, означало, що все, що могло бути використано, не використовується для використання.

Ітоді удача була настільки успішною з вакцинами, що робить будь-яку іншу профілактичну стратегію дійсно непотрібною. Алебудь-яке втручання проти вірусу зосереджується на тому, що я сказав на початку: ранній час, коли вам доведеться мати справу лише з блокуванням вірусу і не пізно, коли вам доводиться стикатися з усіма наслідками, які вірус мав на здоров'я пацієнта.

Посилання того варте: це як схопити коня перед тим, як вона увійде на базар - і розбиває все - або збирається шукати його, як тільки він пробіг по базару двадцять хвилин, і майже не залишилося корисної страви. Це по суті центральна ідея.

І з точки зору команд багатопрофільних дослідників Аргентини, зусилля, які ми доклали, були величезними. Зусилля багатьох груп лікарів, дослідників, також суспільства та команд, що беруть участь у громадському здоров'ї. Іце дуже добре і втішно з точки зору команди, щоб підтвердити, що зусилля мали сенс і що те, що ми говорили, було правильним, тому що це те, для чого ми працюємо .

Нашезобов'язання полягало в тому, щоб шукати в той час рішення для Аргентини проблеми, яка не мала рішення з огляду на це. Іщо тоді, очевидно, вакцини зробили ці стратегії набагато менш необхідними.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega) EFE

—Як ви уявляєте майбутнє реконвалесцентної плазмової терапії проти цього та інших вірусів? Чи повинна вона завжди бути під рукою? Ви не думаєте, що таке агентство, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), виступила у грудні 2021 року, консультуючи проти використання реконвалесцентної плазми у пацієнтів з COVID?

—Полак: Сьогодні плазма реконвалесцентів не потрібна. Тобто важливою ідеєю буде те, що не варто використовувати плазму, доводиться робити щеплення. Рішеннямє вакцина.

Але довгий час, коли вакцини не було, ця (реконвалесцентна плазма) була проміжним рішенням, яке спрацювало. І ми повинні пам'ятати про це, тому що якщо ми коли-небудь стикаємося з іншим зародком, це рішення не працювало вперше з COVID, воно працювало з більш ніж десятьма різними захворюваннями в минулому. Не було причин, чому я не повинен робити це з цим.

Плазмасьогодні не має місця в терапевтичній стратегії проти COVID; але це показує, що 16 або 18 місяців тому, коли аргентинські дослідники та багато груп лікарів, соціальних суб'єктів та суб'єктів громадського здоров'я відповіли на те, що ми могли б використовувати як міст, поки не надійдуть вакцини миприйшли до двох висновків: пізня плазма марна у важких пацієнтів, а плазма у легких пацієнтів є дуже цінним засобом, поки не буде кращого рішення під назвою вакцина.

Наука, вироблена в Аргентині

Полак також очолив найбільший у світі випробування фази III для перевірки ефективності та безпеки генетичних платформа COVID вакцина -Messenger RNA- виробництва наукового біноміального Pfizer-Biontech , виготовленого у військовому госпіталі міста Буенос-Айрес. Результати - відомі в 2020 році - також були опубліковані в престижному науковому журналі NEJM.

Полак вважається одним з провідних міжнародних експертів з респіраторних вірусних захворювань і очолює Infant Foundation, який в даний час співпрацює з групою мультидисциплінарних вчених над міжнародним проектом, який прагне досягти потрійної вірусної вакцини у дорослих - це буде суд над більш-менш тисячею людей і в даний час є фазою II. «Ми вивчаємо мету переходу на вакцину, яка є потрійною вірусною вакциною для дорослих, яка була б проти коронавірусу, грипу та респіраторно-синцитіального вірусу (RSV)», - сказав інфекціоніст Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson REUTERS

Дослідження, проведене в Аргентині, у 2020 році, Фондом немовлят під головуванням Полака, показало докази раннього використання реконвалесцентної плазми у дорослих старше 65 років з легким COVID-19: що продемонструвало ефективність 61% у запобіганні розвитку коронавірусу в важке захворювання і еволюціонує тільки, за словами фахівця, в «погану застуду»

Дослідження проводилося у співпраці з Міністерством охорони здоров'я провінції Буенос-Айрес на об'єктах державних лікарень Сан-Хуан-де-Діос, Сімплементе Евіта, доктором Карлосом Бокаландро та Евітою Пуебло. У столиці взяли участь Центральний військовий госпіталь, санаторій Лос-Аркос, CEMIC, Міністерство охорони здоров'я міста Буенос-Айрес, соціальна робота комерційних працівників (ОСЕКАС) та санаторій Finochietto .

Дляаргентинців плазма вже посіла чільне місце в історії місцевої науки завдяки хорошим показникам у лікуванні епідемії аргентинської геморагічної лихоманки, яка вразила країну 70 років тому. Таким чином, лікування імунною плазмою реконвалесцентів змогло значно знизити летальність завдяки видатній праці доктора Хуліо Майцтегі на той час.

Національний інститут вірусних захворювань людини (INEVH), розташований у місті Пергаміно, провінція Буенос-Айрес, який виділяється своєю роботою над хантавірусами, денге, жовтою лихоманкою та іншими арбовірусами, позиціонував його як національний та регіональний довідковий центр для лабораторної діагностики цих захворювань та Ось уже багато років носить ім'я згаданого «доктора Хуліо Майцтегі».

Висновкиі суворість ВООЗ

Головнийспівавтор дослідження Девід Салліван, доктор медичних наук, професор молекулярної мікробіології та імунології в Школі громадського здоров'я Джона Хопкінса Блумберга, був силовим щодо ролі реконвалесцентної плазми в часи COVID, «як змінюється, часто непередбачуваний, ландшафт пандемії COVID-19 закликає кілька варіантів лікування, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, де терапії першої лінії, такі як вакцини та моноклональні антитіла, можуть бути недоступними, наше дослідження дає вагомі докази того, що реконвалесцентна плазма, багата антитілами, повинна бути частиною амбулаторної арсенал», - сказав він.

Дослідження, опубліковане в NEJM, завершило: «що високотитр( багата на антитіла) конвалесцентна плазма COVID при введенні амбулаторним пацієнтам на COVID-19 протягом 9 днів після позитивного тестування знизила потребу в госпіталізації для більш ніж половини амбулаторних переважно невакцинованих.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo Getty Images

Всесвітняорганізація охорони здоров'я (ВООЗ) була жорсткою на плазмі як доступна терапія проти COVID: напочатку грудня 2021 року вона сильно виразила себе проти плазмового лікування реконвалесцентних людей для лікування випадків COVID-19, будь то середньої, важкої чи важкої форми. Заданими міжнародної організації, проведені дослідження показали, що це не збільшує ймовірність виживання, а також не зменшує необхідності використання респіраторів.

Він заснований на аналізі 16 наукових досліджень, за участю 16 236 пацієнтів з COVID-19, і дійшов висновку, що лікування плазмою також є дуже дорогим і важким для введення. Вінтакож зазначив ряд практичних проблем, таких як необхідність виявлення та тестування донорів, а також труднощі зі збиранням, зберіганням та використанням плазми, всі вони представляють додаткові обмеження для того, щоб зробити її життєздатним лікуванням. Єдинийвипадок, коли ВООЗ залишає відкритою можливість його використання, - це випадок рандомізованого контрольованого дослідження.

Управлінняз контролю за продуктами та ліками США (FDA) в даний час дозволяє конвалесцентну гіперімунну плазму як варіант лікування амбулаторних пацієнтів з імунокомпрометованими захворюваннями або тих, хто отримує імунокомпрометовані препарати,а також для всіх пацієнтів, госпіталізованих з ранньою стадією COVID- 19.

