Патрісія Чірінос до Педро Кастільо: «Він захоплює зуб і цвях кров'ю народу»

ПатрісіяЧірінос не вагалася критикувати дії Педро Кастільо і як не боротися з поточними соціальними Кризапроходить через країну після відключення перевізників, яке розпочалося 28 березня.

Через тиждень після початку протестів парламентар висловився проти смертей, які відбуваються в ці дні, і про те, як міністри намагалися мінімізувати ці випадки смерті.

Конгресмен запросили на програму ведучого Бето Ортіса, де вона знову підкреслила, що президент пішов у відставку з посади президента.

«З того, що я можу пахнути і з досвіду, який я маю, це те, що це тільки починається. Буде більше кровопролиття, і саме цього ми повинні уникати. Сьогодні я проголосував проти зустрічі - запропонованої деякими конгресменами - з міністрами та президентом Кастільо. Я проголосував проти цього не тому, що хочу не примиритися, а тому, що я думаю, що це марна трата часу, тому що ми не розмовляємо з будь-яким президентом Перу, ми говоримо про Кастільо, який є брехуном, міфоман-це брехливий уряд», - сказав він.

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«Цим він демонструє свою нездатність керувати, і якщо він навіть не може керувати, набагато менше ми зможемо вийти з кризи, як той, в якому ми перебуваємо. Я приходжу з тією ж пропозицією, про яку я сказав вам в день, коли президент прийшов до Конгресу, я сказав йому: подайте у відставку містера Кастільо, тому що у вас немає іншого вибору, ви чіпляєтеся зубом і нігтем, але з кров'ю людей, що біжать вулицями », додаввін.

З іншого боку, Патрісія Чірінос заявила, що не має наміру зустрічатися з президентом Кастільо, оскільки вона вважає його міфоманкою і що він буде «марною тратою часу».

«Я відчуваю сильний біль і багато печалі щодо того, що відбувається в Перу, це тема, яку ми весь час обговорювали тут на конгресі з деякими конгресменами, тому що є деякі індоленти, які віддають перевагу своїм особистим переговорам і продовжують захищати Кастільо. Тепер нас найбільше цікавить, це знати, що існує понад 8 регіонів, які перебувають у кризі, які піднялися в той час як Іка, Пукальпа, Чімботе, Укаялі, Тарапото. Амазонас, Уануко, Ліма, Піура, практично вибухають, горять полум'ям, і тисячі вибачень Кастільо не збираються повертати дитину до тієї матері, яку ми щойно бачили плач, бо дитина впала в річку», - проаналізував він.

Міністр оборони мінімізує смертність від зупинки перевізників. ВІДЕО: Канал N

«Ми бачимо образи Манчея і леді непритомність, але коли вона прокидається, перше, що вона каже, що «є голодний». Дійсно, голод - це те, що є тому, що у людей немає роботи, ціни зростають з кожним днем, нестабільність турботи про людей з моменту, коли вони встають, поки не лягають спати. Ті 15 підошви, на які домогосподарки ходили, купують своє меню щодня, цього вже недостатньо, воно повинно бути 30, 40, 50 підошви. Кастільо вважає за краще тікати і ходити до відкритих шкіл так, ніби нічого не сталося, він хоче грати добре для населення, але нічого не досягне. Кастільо продовжує звинувачувати всіх у своїй нездатності, але люди більше не вірять йому», - сказав він.

Згадаймо, що парламентарка Патрісія Чірінос була тим, хто вперше представив вакантну пропозицію проти Педро Кастільо , конгресниця висунула цей документ пленарному конгресу Перу, де її прохання не вдалося після голосів колеги з інших місць.

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