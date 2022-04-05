Через місяць після заворушень на стадіоні Corregidora: вето, заарештовані та звільнені чиновники

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

Точний місяць минув з тих пір, як мексиканський футбол став свідком однієї з найжорстокіших розділів у своїй історії. дев'ятий тур турніру Grita México Clausura 2022 буде ознаменований насильницькими подіями, які були свідками на корті Estadio Corregidora під час суперечки про гру між Керетаро та Атласом . Через 31 день підрахунок збитків призводить до постраждалих людей, затриманих, покарань та звільнень, крім міжнародного сорому та обурення, на які вказувалася Ліга МХ .

Останніми подіями, пов'язаними з заворушеннями, були звільнення Мігеля Анхеля Контрерас, секретаря громадянської безпеки, та Карлоса Родрігеса Ді Белли, керівника відділу цивільного захисту суб'єкта господарювання. Це після розмежування обов'язків в розслідуваннях Генпрокуратури.

«Сумні події стадіону Corregidora 5 березня наповнили керетанів обуренням, подивом і великим болем. Він викрив обличчя Мексиці, і весь світ спотворений від того, ким ми є насправді. (...) Я доручив діяти проти відповідальних без поспіху, але без вагань. Ці діяння повинні були бути покарані відповідно до належного процесу. Мипішли слідом за злочинцями, а не кривдниками. У Керетаро, хто платить це», - сказав губернатор Маурісіо Курі у своєму останньому звіті.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Майже через два тижні після подій кабінет федеральної адміністрації надав офіційний звіт через Міністерство безпеки і захисту громадян. Через заступник секретаря Рікардо Меджі Бердеха, справу розглядали національні установи після серйозності цього питання на прес-конференції, проведеній Лопесом Обрадором

Четвер, 17 березня.

У той час результат роботи призвів до 35 ордерів на пошук у п'яти муніципалітетах організації (Керетаро, Корредждора, Ель-Маркес, Колон та Сан-Хуан-дель-Ріо), що призвело до арешту 25 людей. З цього числа чотирьох звинувачували у спробі вбивства, а іншу переважну більшість звинувачували у насильстві в публічних видовищ.

«Ми були в координації з владою Мексиканської федерації футболу та Liga MX, які оголосили власні протоколи та санкції, які відповідають приватній сфері, але був створений механізм зв'язку та обміну інформацією для надання допомоги місцевим органам влади за відсутності насильство», - сказав він. Межия Бердея.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

Мексиканська федерація футболу санкціонувала Білих Півнів Керетаро наступними заходами:

- Програти з рахунком три голи до нуля матч проти «Атласу» на дату дев'ятої з 2022 Клаусури

- Грати протягом одного року кожен домашній матч за зачиненими дверима (з 08 березня 2022 року по 07 березня 2023 року). Таким же чином і основні сили і її жіноча категорія.

- Економічна санкція (вони не виявили, скільки коштує сума).

- Анімаційній групі з Керетаро завадили відвідувати протягом трьох років на матчах, які команда грає вдома.

За повідомленнями прокуратури, а також органів державної влади, результат розслідувань призвів до завершення 46 обшуків, проаналізовано понад 400 відеозаписів та заарештовано 32 людини , яких звинувачують у тяжких злочинам. «Розслідування тривають. Тих, хто брав участь в цьому варварстві і продовжує тікати, я попереджаю ще раз: здайтеся. Там не буде місця, де вони зможуть сховатися», - сказав Курі.

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