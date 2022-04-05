Ombudsman's Office demands immediate cessation of compulsory social immobilization because it is unconstitutional

В особі декларації надзвичайного стану, виданої урядом, яка передбачає обов'язковий захід соціальної іммобілізації з02:00 до 23:59 годин сьогодні, у вівторок, 5 квітня, Офіс омбудсмена постановив, що захід, прийнятий виконавчою владою «є неконституційним через відсутність належної мотивації і тому, що абсолютно непропорційний подіям соціального протесту, зафіксованих в Лімі та Кальяо».

Далі він зазначає , що «Конституційний Суд у послідовній юриспруденції заявив, що надзвичайні стани та заходи, накладені під їх захист, повинні неспростимо відповідати критеріям пропорційності та необхідності», але що «ці вимоги не виконуються в даному випадку, оскільки без причини Висловлено, що виправдовує таку сувору соціальну іммобілізацію, не зазначено, як це сприятиме збереженню суспільного ладу».

Повідомлення нації Педро Кастільо, де він декрет комендантську годину.

«Порядок незнімності не враховує серйозних наслідків, які він спричинить працівникам країни, більшість з яких працюють у неформальних умовах, саме тому їх право на роботу впливатиме так само, як і інші права, такі як продукти харчування, здоров'я та освіта», - читайте у заяві Офіс омбудсмена.

Більш того, «з огляду на несвоєчасний характер заходу, його наслідки будуть ще більш руйнівними і викликатимуть тривогу серед населення в умовах, коли спокій і спокій необхідні для вирішення конфлікту, породженого вимогами перевізників і фермерів. Несвоєчасний спосіб, яким було прийнято цей захід, порушує обов'язок правової передбачуваності, яку повинна мати кожна держава щодо громадянства».

У своїх останніх двох пунктах своєї заяви Офіс омбудсмена також зазначає, що надзвичайні стани не є механізмами, що використовуються для управління соціальними конфліктами, «саме для цього потрібні процеси діалогу, які сприяв сам уряд і чия прихильність зустрітися з гільдіями в конфлікті все ще в очікуванні».

ПОСЛАННЯНАЦІЇ

Педро Кастільо заявив у своєму посланні Нації, що, хоча кожен протест в країні є конституційним правом, це завжди повинно бути зроблено в рамках закону.

«Зіткнувшись з актами насильства, які деякі групи хотіли створити через блокаду в доступі до Ліми та Каллао, і для відновлення миру та внутрішнього порядку Рада міністрів ухвалила надзвичайний стан, що припиняє конституційні права, що стосуються свободи та особистої безпеки, недоторканність житла і свобода зібрань в провінції Ліма і Кальяо», - сказав він у своєму виступі.

Глава держави також закликав продовжувати працювати разом для сприяння національному зростанню та розвитку, але підкреслив, що цей розвиток повинен бути справедливим і справедливим, щоб безпосередньо принести користь усім перуанцям на національній території.

З цієї причини він зазначив, що було вжито комплекс заходів щодо поліпшення доходів перуанців і що на сім'ї не вплинуло підвищення цін на предмети першої необхідності.

«Ці заходи, затверджені в рамках діалогу в місті Хуанкайо, приносять користь не тільки населенню Хуніна, але і всім сім'ям, особливо найбільш вразливим. Незабаром ви побачите наслідки вжитих дій, домовленості прийшли в результаті діалогу, між представниками виконавчої влади, місцевою владою, лідерами перевізників, фермерами та населенням», - сказав він.

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