Нестор Віллануева був невірний Флорсіті Поло з Тессі Ліндою, за словами танцівниці: «Я не зробив цього з помсти»

Танцівниця Тессі Лінда виступала на шоу Amor y Fuego , щоб розповісти їй правду про роман, з яким вона мала б Нестор Віллануеваподобається це так, ніби показує компрометуючі розмови , які показали б, що він її шукає.

Як ви пам'ятаєте, так звана «Королева трубки» надіслала заяву, яка відмежувала її від будь-яких поточних стосунків зі співачкою. Однак 4 квітня він зізнався, що вони будуть «зустрічатися» до трьох місяців тому, коли він все ще був з Флорсітою Поло.

За словами Тессі Лінди, у грудні 2021 року вона сказала співачці, що більше нічого з ним не хоче. «Я дав йому зупинку три місяці тому. Ми розмовляли і сказали, що продовжуємо дружбу. Щось трапилося в той час», - сказала вона, і до чого Джіджі Мітре сказала: «Florcita вони вас обдурили».

«Стріляйте все, підтверджене тим самим головним героєм Флорсітою, вони були невірні вам з Тессі Ліндою своїми словами», - додав Родріго Гонсалес

Нестор Віллануева був невірний Флорсіті Поло з Тессі Ліндою. ВІДЕО: Ютуб

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