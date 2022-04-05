Морган Фрімен прийме новий документальний серіал «Великі втечі»

Вісім великих втеч з найбезпечніших в'язниць у світі. У кожному випадку буде розповідь про Морган Фрімен, господаря циклу.

З надзвичайним голосом Морган Фрімен, серіал Великі втечі... представляєвісім випадків у своєму першому сезоні. З Алькатрас, Даннемори, Ель Чапо Гузмана та Піттсбурзьких шести серія детально відтворює обстановку, обсяг та розвиток витоків, а також частину їх наслідків. Грунтуючись на технології Unreal Engine, побудова кожного випадку була досягнута за допомогою існуючого аудіовізуального матеріалу плюс свідчення свідків.

Відзначений нагородами і улюблений актор пройшов через тюремні враження як у художній літературі, так і в реальності. По-перше, він знявся в « Втеча з Шоушенка», де персонаж Фрімена допомагає головному герою фільму втекти. У реальному житті актор мав короткочасне перебування у в'язниці під час свого перебування в ВПС в явному непорозумінні. Зараз він представляє документальний серіал, який реконструює найбільш запам'ятовуються випадки втеч.

Плюсом цієї серії, на відміну від багатьох інших документальних фільмів, які стосуються цих випадків, є те, що Great Escapes з Morgan Freeman представляє рекреації, зроблені за допомогою програмного забезпечення під назвою Unreal Engine , яка спирається на історичні зображення, щоб надати йому ще більший реалізм, карти маршрутів втечі та погоні за знамениті витоки Алькатрас, Даннемори, Пенітенціарної державної пенітенціарної служби Піттсбурга та інших. Графічний движок, крім того, що використовується в найважливіших назвах у індустрії відеоігор, також нещодавно використовувався при реконструкції персонажів «Зоряних воєн» як у своїх серіалах, фільмах та інших назвах у кіноіндустрії.

Ця нова технологія ставить глядача всередину в'язниць, реконструюючи їх за допомогою CGI, генеруючи фотореалістичні зображення та захоплюючий досвід. З цього заздалегідь можна реконструювати клітини, вентиляційні канали, тунелі та тюремні стіни, щоб помістити глядача у в'язницю, щоб вони могли побачити втечу з точки зору людей, які копали або планували свій вихід з в'язниць.

«У Great Escapes ви маєте уявлення про те, як віддані, сміливі та винахідливі люди можуть перебувати у відчайдушних ситуаціях. Як тільки ви почнете дивитися, ви включаєтеся. Загадка полягає в тому, чи будуть вони, чи дійсно вони можуть це зробити. Тому що це майже неможлива спроба», - сказав Морган Фрімен, який був номінований на «Оскар» в 1994 році за одну з найбільш пам'ятних ролей, стажиста Елліс Реддінг в класичних мріях свободи. Він також додав: «Я дам вам крок за кроком подробиці того, що ви робили з моменту в мить майже, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком. Вихід із в'язниці максимальної безпеки - це, мабуть, одна з найсміливіших спроб, які люди можуть собі дозволити. Це, мабуть, одна з найбільш захоплюючих речей у людській природі, яку ми закриваємо у в'язницях».

Перший епізод цієї серії, який відбудеться в ефірі історії в Латинській Америці, буде розглянутий випадок Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана, мексиканського лорда наркотиків, якому вдалося втекти з двох в'язниць з максимальною безпекою. Перший втечу з Ель-Чапо був у 2001 році. Другий візьме справу Алькатрас і згадує спробу втечі 1962 року з того, що вважалося найбільш технологічно захищеною в'язницею в США. Третій слідує за в'язницею Даннемори, де двоє чоловіків з довічним ув'язненням використовували інженерну розвідку та психологічні маніпуляції з кількома працівниками в'язниці, щоб втекти з в'язниці.

Великівтечі з Морган Фріменом прем'єра першого епізоду в суботу, 9 квітня в Аргентині та неділю 10 в Колумбії, а в Мексиці щопонеділка наісторії таісторії каналу.

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