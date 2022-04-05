Понад 3 300 осіб були евакуйовані гуманітарними коридорами з України за останню добу

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

Щонайменше 3 376 осіб було евакуйовано у понеділок з населених пунктів Маріуполя та Бердянська, з південно-східної України до регіону Запоріжжя, підконтрольних українським силам.

«З Маріуполя та Бердянська до Запорізької області поїхали 405 осіб. 1 553 з них приїхали з Маріуполя. 805 осіб також приїхали з інших міст Запорізької області: Пологи, Василівки, Бердянська, Мелітополя», - повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окуповані території України Ірина Верещук.

Крім того, у місті Мангуш Донецької губернії заблокований конвой із семи автобусів, які евакуювали людей з Маріуполя та їдуть за узгодженим маршрутом у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У цьому контексті на Луганщині з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Горське евакуйовано 971 людина.

«Незважаючи на домовленість, російські окупанти систематично порушували домовленості під час евакуації на Луганщині. Ми ведемо переговори і, незважаючи на опір Російської Федерації в роботі гуманітарних коридорів, ми не перестанемо намагатися врятувати наших людей», - сказав Верещук.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad REUTERS

Тим часом президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в «спотворенні фактів» в контексті різанини в Бучі і запевнив, що «вони не зможуть обдурити весь світ», оскільки є «достатні докази», що російські війська знищують міста і викрадають, катують і вбивають мирних жителів .

«Настане час, коли всі росіяни дізнаються всю правду про те, хто з їхніх співгромадян вбив. Хто давав накази. Хто закривав очі на вбивства», - підкреслив він у своїй звичайній вечірній промові, повідомляє офіційний сайт Президентства України.

Зеленський нагадав, що в місті Буча «вбито і катували» понад 300 людей - число, яке, за словами президента України, «могло бути більшим», коли все місто буде ретельно переглянути. «І це лише одне місто», - додав він.

У зв'язку з цим він заявив, що Москва «вже розпочинає неправдиву кампанію з приховування своєї провини в масових вбивствах мирних жителів Маріуполя», тому «намагатимуться приховати сліди своїх злочинів», чого не робили, коли покинули Бучу.

«Вони будуть робити десятки інтерв'ю на сцені, перевипускати записи і вбивати людей спеціально для того, щоб вони були схожі на те, що їх вбив хтось інший», - сказав він, додавши, що «докладається всіх зусиль для виявлення російських військових, причетних до цих злочинів».

(З інформацією від Europa Press)

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