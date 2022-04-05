Моніка Кабрейос згадує свій час у громадських ворогах: «Я відчував себе переслідуваними, зловживаними та принизливими»

У недавньому інтерв'ю з Магалі Медіною Моніка Кабрейос, автор книги«Громадська жінка», переказав погане досвід, який вона мала, будучи частиною громадських ворогів, нічного шоу, яке було організовано нею та Альдо Міясіро в 2012 році . Засловами ведучої, її час в телевізійному просторі був зовсім не приємним, оскільки вона зазнала знущань з боку власних колег по каналу.

Журналіст також розпочав розмову, даючи зрозуміти, що вона ніколи не вказувала на Мартіна Арредондо , колишнього продюсер «Громадські вороги», як людина, яка сексуально переслідувала її в одній із глав своєї книги. Однак він запевнив, що він не має хороших стосунків з ним, незважаючи на всі роки, які вони працювали разом.

«Я не можу сказати щось подібне, у мене немає доказів, минуло більше 12 або 13 років. Алея не маю хороших стосунків з ним, я маю жахливе поняття про нього як професіонала і як про людину. Яне можу сказати по телебаченню, що він головний герой епізоду. Вказуючи на це злочин», - сказав Кабрейос на знімальному майданчику Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

На запитання «Сороки», якщо вона коли-небудь відчувала цькування на шоу, Моніка відповіла «так» на професійному та сексуальному рівні. За його словами, його досвід був дуже схожий на досвід Марко Родрігеса, члена виробництва Public Вороги, які звинувачували Мартіна, якого він назвав «поганою людиною», у звільненні, тому що він сказав, що «погано пахло» і що він «не працював так само».

« Я відчував домагання, зловживання, приниження. Це був груповий дух, де, на жаль, я не підходив, тому що у мене інший спосіб буття. Я досить захисник своєї точки зору, і стільки, скільки вони кажуть мені, щоб замовкнути, я не роблю. Я кажу, що думаю про все », - сказала Моніка.

ПЕРЕДБАЧУВАНЕЗНУЩАННЯ В ПРОГРАМІ

Згідно із заявами господаря Аль Сексто Діа, вона відчувала нападу власних колег, оскільки вони не враховували своїх ідей і постійно жартували про її вагу та вік на виставці, навіть коли камери були вимкнені. На той момент Кабрейосу було 36 років.

«Вони дратували мене через мій вік, через вагу, що якби я був пухким. Я схудла, і оскільки я більше не міг бути пухкою дівчиною, вони назвали мене старенькою (...) Мені довелося з цим мати справу, і я знав, як це зробити широким ремінцем, поки зловживання не було більшим», - сказав ведучий.

Важливо зазначити, що Моніка Кабрейос перестала з'являтися на громадських ворогах, коли програма була реструктурована в 2013 році, її замінила Сандра Вергара. Програмазавершилася в грудні 2014 року.

МАРТІНАРРЕДОНДО РОБИТЬ УТОЧНЕННЯ

У книзі «Громадська жінка» Моніка Кабрейос пов'язує, що її сексуально домагала телевізійна продюсера нічного шоу, де вона працювала. ім'я Мартін Арредондо відразу з'явилося на світ, оскільки обидва вони працювали разом у громадських ворогах. У розпал цих спекуляцій журналіст порушив мовчання.

«Я рішуче заперечую все, що інсинуюється, і все, що я можу сказати, настільки чутливо, що може вплинути на свідчення людини. Щозалишається для мене перед цим свідченням, які є злочинними, включаючи моє ім'я, я піддаю всім експертизі (в майбутньому розслідуванні)», - пояснив він у короткому інтерв'ю Amor y Fuego, який виключив надсилання йому нотаріального листа для відкликати.

«Що мені робити з попередженням... «що я збираюся засудити вас за наклеп»... що я роблю? Якщо мій образ остаточно пошкоджений, немає вправ, в яких я можу зараз перебудувати себе, предмет вже викинутий», - додав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: