Міністр юстиції на поєдинку Кристал проти Фламенго: «Футбольний матч не може прийти до спокою країни»

Майже опівночі у вівторок, 5 квітня. ПедроКастільо, президент Перу, оголосив у своєму посланні нації, що країна матиме обов'язкову соціальна іммобілізація з 02:00 до о 23:59 годин розглянутого дня, після зупинки перевізників, що спричинило хаос, безлад, насильство і навіть грабежу.

Тому постало питання, що трапиться з дуелем між « Спортинг Крістал» і Фламенго, тому міністр юстиції Фелікс Черо виступив за програмою «Голос народів» на радіо Ексітоза.

«(Матч між « Спортинг Кристал» і «Фламенго») Його доведеться перенести. Не будемо забувати, що у виняткових заходах є надзвичайні дії, які необхідно вжити. Я думаю, що ми всі любителі футболу, всі ми насолоджуємося матчами, але футбольний матч не може мати пріоритет над спокоєм, який потрібен країні», - сказав Фелікс Черо Exitosa.

Тому, що станеться з матчем між «Спортинг Кристал» проти Фламенго для Копа Лібертадорес?

Поки що Sporting Cristal не прокоментував це питання, і все буде залежати від рішення Конмебола, чи вирішить він провести гру за закритими дверима або бути перенесено на наступний день. Однак поєдинок між Спортінг-Крістал проти Фламенго за перший день групи H Копа Лібертадорес запланований на вівторок, 5 квітня з 7:30 (перуанський час) в Estadio Nacional.

Для заручин вдома тренер бас-понтіна підтвердив, що Йошімар Йотун та Фернандо Пачеко будуть придатні після того, як зазнають певного дискомфорту. З згаданих серед стартерів повинен з'явитися півзахисник збірної Перу.

Крім того, Роберто Москера, тренер Sporting Cristal, як дізнався Infobae, вивчив всі матчі Фламенго і має всю інформацію про кожного з гравців бразильського загону.

МІНІСТРЮСТИЦІЇ КАЖЕ, ЩО ПЕРУВІАНС ХОЧУТЬ ДУШЕВНОГО СПОКОЮ

Міністр юстиції Фелікс Черо розповів про те, як він вважає, що перуанське населення прийняло рішення Педро Кастільо мати комендантську годину у вівторок. «Перуанці розумні і хочуть душевного спокою. Вони хочуть працювати з гарантіями, вони не хочуть актів насильства і для того, щоб служби працювали. Однак я довіряю Богу і що перуанці співпрацюватимуть з цим заходом, тому що це для добробуту всіх», - сказав він у Ексітозі.

«Ми працюємо цілий день. Є рішення, які приймаються, і рішення, які приймаються, є твердими, і якщо нам доведеться працювати о 12:00 або 13:00, згідно зі звітами, ми повинні стабілізувати порядок і заспокоїти країну, ми повинні це зробити. Захід був прийнятий в Раді міністрів, після генерації ситуацій, які сталися сьогодні, але ми завжди намагаємося діяти максимально розсудливо і розумно», - додав він.

ОСНОВНІПОСЛУГИ, ЯКЩО ВОНИ БУДУТЬ СЛУЖИТИ

«Усі найважливіші заходи нашої країни, медичні служби, основні та основні послуги, будуть присутні, оскільки вони є основним доглядом, необхідним для того, щоб люди могли забезпечити себе своєю продукцією. Очевидно, що за порядком і душевним спокоєм. Крім того, поліція та збройні сили будуть направляти та супроводжувати ці заходи», - сказав Ексітоза Фелікс Черо, міністр юстиції.

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