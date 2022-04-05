Міністр оборони мінімізував смертей у транспортному страйку: «Більше нічого не було»

Міністр оборони мінімізує смертність від зупинки перевізників. ВІДЕО: Канал N

Сьогодні вдень міністр оборони Хосе Луїс Гавідіябув присутній на кілометрі 13 Центрального шосе діалогз демонстрантами , які блокували цей важливий маршрут, в контексті транспортного страйку.

В один момент глава Міндефа був перехоплений пресою і заперечував, що з боку виконавчої влади були затримки для участі в протестах. Зним також консультувалися померлі, які номер чотири з початку загальнонаціональної зупинки.

На питання про людину, яка отримала картеч в око, Гавідія відповіла: «Я не знаю про це, я цього не бачив, ти це бачив?» . Він відразу ж звернувся до преси за допомогою в подоланні цієї кризи.

Міністр Гавідія повідомив, що сьогодні вдень рух було нормалізовано вздовж Центрального шосе, на висоті Хуайкан, після очищення пікетів, що утворилися вранці.

«Центральне шосе звільнене, в Манчаї теж. Ми розмовляли з населенням, вони зрозуміли, що це не шлях до протесту, переривати рух транспорту - це порушувати права інших громадян», - сказав він у пресі.

За його словами, громадяни вже мирно переїжджають до своїх будинків. «Зрозуміло, що вони стверджують, що є справедливий попит, з яким ми повинні зіткнутися», - сказав він.

Він також сказав, що є проблеми, які уряд вже вирішує, і населення «повинно мати віру» , що будуть вирішені інші питання, такі як плата за плату та звільнення IGV за продукти з сімейного кошика.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб боротися з цією кризою, яка є у всьому світі. Не будемо загострювати економічну кризу політичною кризою, політична криза не допомагає вирішити проблеми», - підкреслив він.

ВРАМКАХ ЗАКОНУ

Міністр юстиції і прав людини Фелікс Черо Медіна заявив, що соціальний протест є конституційним правом, але це повинно бути зроблено в рамках закону і мирним способом.

Через свої соціальні мережі він сказав, що, дотримуючись справедливих вимог сектора населення, не можна допускати злочинних дій.

«Дотримуючись справедливих вимог сектора населення, не можна допускати злочинних дій. Соціальний протест є конституційним правом, але це повинно бути зроблено в рамках закону», - сказав він у повідомленні Twitter.

«Національна поліція і прокуратура повинні ефективно грати свою роль в умовах цих дій», - додав він.

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