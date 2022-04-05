Мексика засудила звірства, вчинені в українському місті Буча перед ООН

Повідомлення представника Мексики до ООН Хуана Рамона де ла Фуенте про вторгнення Росії в Україну

Через шість тижнів після початку російських атак в Україні, залишивши сотні загиблих, цього вівторка представник Мексики при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Хуан Рамон де ла Фуенте Рамірес висловився про ситуацію, засуджуючи образи, наприклад, що надходять з Бучі, і підтримуючи намір цього організація, щоб точно розслідувати, чи відбулися там військові злочини.

«Ми з жахом бачили образи, якими він поділився з нами, це фреска Герніки, відтворена ще раз із цивільними жертвами. Ось уже шість тижнів світ з ганьбить слідом за руйнівними наслідками вторгнення Росії в Україну», - заявив представник Мексики під час засідання Ради Безпеки ООН. «Ми рішуче засуджуємо звірства, які в них відображені, виправдати їх абсолютно нічим».

Після нападу на Бучу, місто на півночі України, де вже 400 тіл на вулицях після того, як тижнями були обложені російськими військами, де ла Фуенте заявив, що захист мирних жителів «є невід'ємною відповідальністю міжнародної спільноти».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважав цей напад «найгіршою різаниною в Європі з часів Другої світової війни». У той час як правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) стверджувала, що російська армія вчинила можливі військові злочини в підконтрольних їй областях, включаючи зведені страти мирних жителів.

Де ла Фуенте погодився, що серйозні порушення прав людини «роблять необхідним для збереження можливості того, що фактично скоєні воєнні злочини», і підкреслив: «Мексика повністю підтримує заяву Генерального секретаря, щоб якомога швидше можна було провести неупереджені розслідування для виявлення підзвітність та підзвітність».

Він додав, що мексиканське представництво уважно стежить за роботою Міжнародного кримінального суду і «ми підтримуємо прокурора, який перебуває в процесі розслідування передбачуваних міжнародних злочинів, вчинених в Україні, а також Незалежну слідчу комісію, створену для тих же цілей Рада ООН з прав людини, їх доповіді будуть вирішальними».

«Мексика визнає і високо оцінює роботу всіх гуманітарних суб'єктів, які беруть участь в Україні, а також солідарність сусідніх країн, які отримали мільйони біженців, а також посередницькі зусилля різних країн і різних суб'єктів. Ми сподіваємось, що ця Рада, суворо дотримуючись міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та міжнародного права про права людини, виконає свою відповідальність та ефективно сприятиме припиненню війни та відновленню миру», — підсумував він.

Позиція Мексики щодо російських атак в Україні породила міжнародні суперечки. Особливо для свого сусіда на північ від США.

Саме у вівторок було оголошено, що близько 25 мексиканських законодавців, включаючи депурат для лейбористської партії (PT), Херардо Фернандес Норонья, можуть залишитися без віз для в'їзду до США, після того, якконгрес цієї країни запропонував вилучити ці дозволи, оскільки вони вважалися про- Російська. Альберто Аная Гутьєррес, президент PT, та колишній депутат Нуево-Леона Сантьяго Гонсалес Сото - це інші персонажі, що входять до списку, які також складають так званий Комітет дружби Мексико-Росія.

«Тимчасові вибори цього комітету надіслали чітке повідомлення Сполученим Штатам і вільному світу», - попередив Техаський демократичний конгресмен Вісенте Гонсалес. Він зазначив, що хоча сам президент Лопес Обрадор «продовжує займати нейтральну публічну позицію щодо конфлікту між Росією та Україною», «дії, вжиті членами власної партії Морени та іншими, свідчать про інше», і він зробив висновок, вважаючи це прикро, що сам сусід США не має вже приєдналися до демократії. щоб засудити Росію і накласти на неї санкції.

У той час як цього понеділка відома газета The Washington Post згадала країну ацтеків у суворій редакції проти країн, які все ще мають застереження щодо засудження нападу Росії в Україні. «Багато великих і впливових націй, включаючи деякі демократії, з якими Сполучені Штати мають міцні відносини, помилилися. Цетривожний аспект кризи і вимагає навмисної, але диференційованої відповіді США», - зазначили в газеті.

Хоча серед причин найбільш невиправданим є мексиканська позиція. «Лише для Мексики проблема - це чиста помилкова ідеологія, а не конфлікт інтересів. Він має лише 2,3 мільярда доларів двосторонньої торгівлі з Росією, але південний сусід США та найбільший торговий партнер (614,5 млрд доларів у 2019 році) дотримується догми президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Деякічлени його лівої політичної партії, недобросовісні, обрали цей момент для відкриття «комітету дружби» з Росією», - засудили видання.

І в їх висновку вони роблять висновок, зазначивши: «Вашингтон повинен агресивно розгортати моральне переконання, торгівлю та допомогу, як економічну, так і військову. Це те, що робить Росія, ця країна повинна реагувати так само».





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