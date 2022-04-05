Марія дель Кармен Альва оголошує, що Конгрес не буде дотримуватися комендантської години, оголошеного Педро Кастільо

Марія дель Кармен Альва оголошує, що Конгрес не буде виконувати іммобілізацію громадян. ВІДЕО: RPP

Після оголошення рішення Педро Кастільо про постанову надзвичайного стану в Лімі та Кальяо та повідомити іммобілізаціягромадян протягом усього вівторка, 5 квітня, президент Конгресу Республіки, Маріядель Кармен Альване погодилася, що цей захід було оголошено майже опівночі, не даючи людям виходити на роботу.

Однак він оголосив, що Законодавчий є автономним, і вони жодним чином не перестануть працювати. «Сьогодні, у вівторок, у нас є порядок денний, адже завтра президент і деякі міністри запрошуються о 15:00, як ми вже оголосили. Отже, правда полягає в тому, що я не знаю, чи не хоче він йти, тому що завтра їм нічого сказати, і тому він вжив цей захід, або кабінет такий же нездатний у такій складній ситуації, як ми, і їм нема чого сказати, або немає міри, яка може нас обміняти», - сказав він РПП.

Він сказав, що у вівторок відбудеться ключова зустріч з членами виконавчої влади, щоб узгодити питання про те, як Конгрес може приймати деякі закони і заходи і працювати разом. «Але, схоже, вони також не хочуть працювати з нами, навпаки, вони хочуть заблокувати всіх, і завтра ніхто не працює», - сказала Алва досить затьмарена.

Він заявив, що президента запросили до Конгресу, і це запрошення було видано публічно. «Будемо сподіватися, що він піде, це правильно робити, якщо він хоче працювати і вирішувати проблеми цієї кризи, яких ми не бачили роками, і це впливає на весь Перу».

Він повторив, що сьогодні у вівторок вони все одно збираються продовжувати працювати, це буде звичайний день, тому він сподівається, що вони дозволять їм спокійно працювати, тому що ніхто не може перешкодити їм права працювати і що Конгрес буде функціонувати.

Глава парламенту відповів, чи повинні люди дотримуватися іммобілізації, оголошеної президентом Кастільо: «Правда, чесно кажучи, не повинна. Вони повинні піти на роботу». Черезкілька хвилин він, мабуть, задумався над своєю відповіддю і сказав: «Я розумію, що вони збираються замкнути всіх громадян, і я не згоден». Віндодав, що це буде залежати від кожного, хто хоче залишитися вдома.

Ганьба

Альва зазначив, що демонстрація транспортного страйку - це те, що було помічено у всіх регіонах. «Прикро те, що ми переживаємо, вже є чотири втрати людського життя, і будемо сподіватися, що більше не буде. Я не думав, що ми дійдемо до такої ситуації».

Законодавець також посилався на 5 квітня, дату, яка згадується закриттям Конгресу від рук колишнього президента Альберто Фузіморі. «Ми всі пам'ятаємо 5 квітня, це не дуже гарна дата, щоб пам'ятати. Це був самопереворот проти демократії, і ніхто не хоче його повторювати».

На запитання про те, чи підтримують її заяви її Acción Popular лавці, Алва сказала так, вони навіть говорили в банківському чаті, і цього вівторка всі вони будуть працювати.

«Мені здається довільна міра, та сама, яка була оголошена, коли всі сплять. Багато працівників не знають, що завтра вони не зможуть вийти на роботу. Неформальність 80%, незалежних багато, і люди виходять заробляти на життя день у день», - сказав він.

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