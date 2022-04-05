Магалі Медіна відкидає акти насильства після зупинки транспорту: «Соромно бачити нашу країну такою»

МагаліМедіна розпочала свою програму 4 квітня, посилаючись на кризу, яка переживається в Лімі та провінції через зупинку перевізників і грабеждеяких невеликих торгових центрів. Якви пам'ятаєте, все це виникло з тих пір, як люди підняли свої голоси протесту проти підвищення цін.

Ведучий шоу не був чужим хаосу, який викликає у Перу, і пошкодував про акти насильства, які відбулися рано вранці. Він також зазначив, що уряд Педро Кастільо не знає, як впоратися з ситуацією.

«Як перуанець, я відверто спустошений (...) Багато років тому ми не відчували, що відбувається в нашій країні. Цевтрата контролю, вандалізм, той факт, що люди, які керують нашим урядом, не вміють керувати і що все тікає рука об руку по всій країні»,- сказав журналіст, зазначивши, що варварство відбулося досі в 8 регіонах країни.

Він також напав на президента Республіки, заявивши, що немає лідера, який знає, як керувати Перу. «Немає лідера, який керує країною, і ми не стаємо землею людини. Ніхто не вільний від злочинності та незахищеності громадян».

В інший час він не вагаючись демонстрував свій гнів, коли побачив образи деяких людей, що грабують ринок в Іці та торговому центрі Макро в на північ від країни, де коробки з пивом.

«Бігати з випадками пива, злочинними людьми, людьми, що користуються обставинами, тероризують постачальників ринку, які повинні були закрити через переляк грабежу. Скільки мільйонів сонць втрачають в країні в цей час паралічу, і ми не бачимо, що речі вирішуються», - додала цифра ATV.

Магалий Медіна відкидає акти насильства після зупинки транспорту. ВІДЕО: КВАДРОЦИКЛ

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