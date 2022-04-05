Ліга МХ: скільки південноамериканських гравців візьмуть участь у відбіркових турнірах на ЧС-2022 в Катарі

Південноамериканська футбольна конфедерація (Конмебол) - це те, де найбільше закликають талант мексиканських футболістів, для відбіркових турнірів, які поступаються місцем ЧС-2022 в Катарі. Двадцять п'ять гравців з Ліги МХ залишать свої команди на деякий час, щоб представляти свою національну збірну.

Загін аргентинського тренера Тата Мартіно - 28 гравців, у тому числі 22 з Мексики, які будуть грати нокаут матчі, де вони зіткнуться з Панами, Коста-Рікою та Ямайкою. Однак мексиканський футбол має талант, крім тих, хто покликаний представляти мексиканську національну збірну.

У мексиканському футболі команди Еквадору, Колумбії,Чилі, Парагваю, Уругваю, Перу та Венесуели цікавилися гравцями, серед яких переважають цементні машини з дев'ятьма гравцями, а потімМонтеррей та Агілас дель Амеріка з 6 гравцями, які отримали дзвінок. Як в Національній збірній Триколор, так і в інших командах, які дивилися на гравців з Ліги МХ, більшість тих, хто був частиною їхніх дзвінків, були з Команда «Круз Азуль».

El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso en Conferencia de prensa afirmó que se complica en los eventos nacionales, el que varios de sus jugadores de la máquina hayan sido convocados para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: EFE/Carlos Ramírez) EFE

Перуанський тренер Хуан Рейносона прес-конференції сказав, що його гравцям важко вийти, тому що на матчі на національному рівні у них вичерпується частина сильних елементів: «З одного боку, це задоволення, тому що я думаю, що ми відновили імена, які збираються національна збірна, це комплімент, але якщо ми поставимо себе в траншею Крус Азуль - це головний біль».

Єдині чотири команди в Liga MX, які не були викликані на нокаут-раунди, які будуть зіграні у вересні, - з Хуареса, Сан-Луїса, Керетаро та Некакси.

Нинішній чемпіон Liga MX, очолює список із 9 гравцями, які викликали, щоб грати за національну збірну Еквадору: Брайан Ангуло, Йошімар Йотундля Перу, Ромуло Отеробув покликаний до збірної Венесуели, а Джонатан Родрігесвикликав Уругвай. Для реєстру національної збірної Мексикип'ять небесних гравців: Хуліо Сезар Домінгес, Луїс Ромо, олімпійський призер, а також Роберто Альварадо, Сантьяго Гіменеста Орбелін Пінеда.

Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez son los jugadores del Cruz Azul que fueron convocados por Tata Martino, para las eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Reuters)

Національназбірна Колумбії проявила інтерес доОскара Мурільо та Яїро Морено-дель-Пачука ,Роджера Мартінес де лас Агілас,Каміло Варгаса з Атласу,Вільяма Тесільо гравця для Леона та Стефана Медіна з Монтеррея. Для представлення Чилі: від Мазатлана Ніколаса Діаса, Дієго Вальдес дель Сантос, гравець Жана Менесеса для Леона, Клаудіо Бези , який виступає за Толука та Себастьян Вегас з Монтеррея.

Грати за Еквадор: Вашингтон Корозо , який грає як лівий вінгер Пумас, з небесної машини Брайан Ангуло, Ангел Мена дель Леон, Фелікс Торрес, який є гравцем для Сантоса і Майкл Естрада дель Толука. У збірній Парагваю Антоній Сільва з Пуебли, Браян Самудіо , який є нападником для Толука, Річарда Санчеса з Америки, парагвайського футболіста Карлоса Гонсалеса , який грає нападником за Тигрес, був викликаний до збірної Парагваю.

У Перу вони викликали Андерсона Сантамарія, центрального захисника Атласу, та Йошімара Йотуна, перуанського гравця, який є центральним півзахисником Круза Азула. Уругвай викликав Фернандо Горріарана Фонтеса, півзахисника Сантоса Лагуни Джонатана Родрігеса, який є нападником для Азула. Нарешті, Венесуела викликала Ромуло Отеро, нападаючи на півзахисника Машини Селеста.





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