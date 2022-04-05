Ліга МХ: скільки південноамериканських гравців візьмуть участь у відбіркових турнірах на ЧС-2022 в Катарі

Південноамериканська футбольна конфедерація (Конмебол) - це те, де найбільше закликають талант мексиканських футболістів, для відбіркових турнірів, які поступаються місцем ЧС-2022 в Катарі. Двадцять п'ять гравців з Ліги МХ залишать свої команди на деякий час, щоб представляти свою національну збірну.
Загін аргентинського тренера Тата Мартіно - 28 гравців, у тому числі 22 з Мексики, які будуть грати нокаут матчі, де вони зіткнуться з Панами, Коста-Рікою та Ямайкою. Однак мексиканський футбол має талант, крім тих, хто покликаний представляти мексиканську національну збірну.
У мексиканському футболі команди Еквадору, Колумбії,Чилі, Парагваю, Уругваю, Перу та Венесуели цікавилися гравцями, серед яких переважають цементні машини з дев'ятьма гравцями, а потімМонтеррей та Агілас дель Амеріка з 6 гравцями, які отримали дзвінок. Як в Національній збірній Триколор, так і в інших командах, які дивилися на гравців з Ліги МХ, більшість тих, хто був частиною їхніх дзвінків, були з Команда «Круз Азуль».
Перуанський тренер Хуан Рейносона прес-конференції сказав, що його гравцям важко вийти, тому що на матчі на національному рівні у них вичерпується частина сильних елементів: «З одного боку, це задоволення, тому що я думаю, що ми відновили імена, які збираються національна збірна, це комплімент, але якщо ми поставимо себе в траншею Крус Азуль - це головний біль».
Єдині чотири команди в Liga MX, які не були викликані на нокаут-раунди, які будуть зіграні у вересні, - з Хуареса, Сан-Луїса, Керетаро та Некакси.
Нинішній чемпіон Liga MX, очолює список із 9 гравцями, які викликали, щоб грати за національну збірну Еквадору: Брайан Ангуло, Йошімар Йотундля Перу, Ромуло Отеробув покликаний до збірної Венесуели, а Джонатан Родрігесвикликав Уругвай. Для реєстру національної збірної Мексикип'ять небесних гравців: Хуліо Сезар Домінгес, Луїс Ромо, олімпійський призер, а також Роберто Альварадо, Сантьяго Гіменеста Орбелін Пінеда.
Національназбірна Колумбії проявила інтерес доОскара Мурільо та Яїро Морено-дель-Пачука ,Роджера Мартінес де лас Агілас,Каміло Варгаса з Атласу,Вільяма Тесільо гравця для Леона та Стефана Медіна з Монтеррея. Для представлення Чилі: від Мазатлана Ніколаса Діаса, Дієго Вальдес дель Сантос, гравець Жана Менесеса для Леона, Клаудіо Бези , який виступає за Толука та Себастьян Вегас з Монтеррея.
Грати за Еквадор: Вашингтон Корозо , який грає як лівий вінгер Пумас, з небесної машини Брайан Ангуло, Ангел Мена дель Леон, Фелікс Торрес, який є гравцем для Сантоса і Майкл Естрада дель Толука. У збірній Парагваю Антоній Сільва з Пуебли, Браян Самудіо , який є нападником для Толука, Річарда Санчеса з Америки, парагвайського футболіста Карлоса Гонсалеса , який грає нападником за Тигрес, був викликаний до збірної Парагваю.
У Перу вони викликали Андерсона Сантамарія, центрального захисника Атласу, та Йошімара Йотуна, перуанського гравця, який є центральним півзахисником Круза Азула. Уругвай викликав Фернандо Горріарана Фонтеса, півзахисника Сантоса Лагуни Джонатана Родрігеса, який є нападником для Азула. Нарешті, Венесуела викликала Ромуло Отеро, нападаючи на півзахисника Машини Селеста.
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