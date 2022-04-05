Судова влада допускає процедуру habeas corpus, подану Омбудсменом проти примусової іммобілізації

Шостий Конституційний суд Верховного суду Ліми визнав до обробки позову habeas corpus, поданого Омбудсмен Вальтер Гутьєррес з метою скасувати верховний указ, виданий Педро Кастільо на комендантську годину на 5 квітня.

За словами Офісу омбудсмена, дії, вжиті виконавчою владою, «є відверто неконституційними як непропорційні та необгрунтовані, оскільки не було виправдано, як такий захід у Лімі та Кальяо сприятиме збереженню соціального порядку на національному рівні».

«Ненавмисне обмеження свободи особистості через дотики має серйозні наслідки для громадянства, оскільки його дійсність не дозволяє вжити необхідних запобіжних заходів для гарантування порядку або публічного спокою», - йдеться в резолюції.

(розвиваюча примітка)