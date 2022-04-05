JPMorgan перегляне вплив товару після нікелевого хаосу

(Bloomberg) - JPMorgan Chase & Co. переглядає свій бізнес з деякими покупцями товарів після скорочення коротких позицій нікелю минулого місяця, крок, який загрожує видаленням більшої ліквідності з сектора.

КерівництвоJPMorgan попросила команди по всьому світу провести подальшу ретельність щодо деяких існуючих клієнтів, включаючи операторів металів та нафтопереробних підприємств, за словами людей, знайомих з цим питанням. Оцінка ризиків також проводиться в певних функціях фінансування, зазначили джерела, які просили не ідентифікувати, оскільки інформація є приватною.

БанкСША є одним з основних гравців на світових товарних ринках і на сьогоднішній день найбільший в металах. Це також був ключовий гравець у зростанні цін на нікель, який розгойдував Лондонську біржу металів минулого місяця, оскільки є найбільшим аналогом Tsingshan Holding Group Co., провідного світового виробника металу, який знаходиться в центрі скорочення коротких позицій.

JPMorganвже відстежував та коригував свій вплив на товари внаслідок підвищення волатильності ринку до скорочення коротких позицій нікелю, за словами іншої особи, знайомої з позицією банку. З моменту зростання цін на нікель на початку березня банк провів більш глибокий огляд, повідомило джерело.

«Відповідно до розумного управління ризиками, ми переглянули ризики у світлі важливих подій ринку протягом цього року і продовжуватимемо це робити на всіх ринках, але ми залишаємось відданими нашій товарній франшизі», - йдеться у заяві JPMorgan.

будь-якескорочення з боку банку настане в особливо важкий час для товарних ринків, які вже страждають від різкого зниження ліквідності, оскільки високі ціни та різкі перепади змушують трейдерів залишатися осторонь.

Хочаогляд охоплює клієнтів у сировинному бізнесі JPMorgan, він зосереджений на базових металах та бізнесі, пов'язаних з операціями на Лондонській біржі металів, кажуть люди. Одне з питань, яке розглядає банк, є те, як стрес-протестувати свій бізнес у разі безпрецедентних зіткнень, таких як нікель, сказала одна людина.

Незрозуміло, яким буде результат огляду, заявили люди, але не виключено, що це може привести JPMorgan до зниження своєї активності в товарному секторі. За словами людей, банк вже зменшував вплив на ринок нікелю. Він також вимагав додаткового схвалення управління для нових операцій з фінансування металів.

Скороченнякоротких позицій нікелю похитнуло товарний сектор, і LME заявила, що породила «системний ризик» для ринку. У відповідь деякі банки тимчасово зупинили фінансування товарів в Азії на початку минулого місяця, за даними фізичних операторів Сінгапуру та Китаю, які часто позичають у постраждалих банків. Деякі з операторів все ще не можуть отримати доступ до фінансування цих банків, включаючи JPMorgan, і сказали, що це тому, що кредитори переглядають свій товарний бізнес, сказали вони.

Операції, які постраждали, включають угоди про викуп з банками, в яких торговці використовують свої запаси для отримання фінансування.

Близько50 000 тонн загальної короткої нікелевої позиції Цінгшаня, понад 150 000 тонн, було утримано через позабіржову позицію з JPMorgan, повідомив Bloomberg минулого місяця.

Китайськакомпанія намагалася виплатити коригування маржі після того, як нікель виріс до 250% за трохи більше 24 годин, але отримала перерву після того, як операції були припинені на тиждень, транзакції були скасовані за вищими цінами, а її банки на чолі з JPMorgan - погодилися не робити більше коригувань маржі.

Виходячиз показника 50 000 тонн, Ціншан заборгував би JPMorgan близько 1 мільярда доларів США за день до припинення ринку нікелю. Якби ціні нікелю було дозволено продовжувати зростати, вплив банку з Ціншаном міг збільшитися на мільярди доларів більше.

Оригінальнапримітка:

JPMorgan переглядає товарну експозицію після нікелевого хаосу (1)

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