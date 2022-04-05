Джон Акерман вибухнув проти Ебрара за «селфі» в Катарі: «Скоро вийдіть з кабінету міністрів»

Марсело Ебрард, глава Міністерства закордонних справ (SRE), відвідав Катар, щоб дізнатися про бізнесменів та деякі деталі чемпіонату світу з футболу, а також встановити дипломатичні відносини в тій країні, яка протягом декількох десятиліть демонструє стрімкий розвиток.

Однак те, що могло бути рутинною поїздкою, виявилося вироком для канцлера, який вимагав аналітик Джон Аккерман , який вибухнув проти нього за те, що відмовився від президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) на одному з найбільш ускладнені візити чиновників із США.

Це було 31 березня, коли спеціальний посланник з питань зміни клімату Джон Керрі та посол США в Мексиці Кен Салазар відвідали Національний палац, щоб взяти участь у діалозі про реформу електроенергії, яку просуває Табаскеньо, що забезпечує розвиток північноамериканського регіону для добробут сіл по обидва боки Ріо-Браво.

Зі свого боку, президент, сказав Аккерман, почув би «занепокоєння щодо передбачуваного статистського та експропріаторного характеру» цієї законодавчої пропозиції від великих компаній, таких як Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos і Ford.

(Foto: Twitter)

«Ці компанії є справжніми власниками влади у Вашингтоні, і вони хочуть, щоб уряд Мексики був таким же покірним своїм вимогам і потребам, як і власний уряд», - написав письменник також у своїй колонці газети La Jornada.

Він зазначив, що якби це було відтворено в США, щоб вищі посадові особи супроводжували керівників, щоб подати скарги на законодавство, Джо Байден буде жорстко критикувати, але він зазначив, що Лопес Обрадор інший і любить «порушувати схеми», оскільки він також отримав їх замість направлення недосекретаря екологічних справ або енергійного.

Джон Аккерман аплодував хорошим жестам, які мав федеральний президент по відношенню до американців, тому що, пояснив він, обіцяв не експропріювати жодного іноземній компанії, щоб поважати дозволи введення палива від деяких компаній і відкликати скарги на ці приватні установи, а також зняти закриття своїх паливних терміналів.

AMLOтакож запросив підприємців інвестувати в поля, трубопроводи та фотоелектричні парки, а також в чисту енергію. Крім того, президент ратифікував свою прихильність заборонити гідравлічний видобуток або фракцію, зменшити використання вугілля для вироблення енергії та сприяння екологічним діям.

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters) Via REUTERS

Незалежно від цих домовленостей, сказав Аккерман, уряд США направив «горду та горду відповідь» з інструкціями щодо керівництва політикою енергетичного сектору; крім того, він повторив основні побоювання країни щодо реформи електроенергії Лопеса Обрадора, як зазначає документ, вони побоюються можливих порушень TMEC, передбачувана втрата мільярдів доларів інвестицій та збільшення забруднюючих викидів.

«Ця непрощенна дипломатична грубість повинна мати негайні наслідки. Заявауряду Байдена так само порушує наш національний суверенітет, як і нещодавня резолюція Європейського парламенту та тиск іспанських компаній, які також прагнули залякати та тиснути на уряд Лопеса Обрадора, щоб відкликати ініціативу щодо реформи електроенергії», - сказав він.

З цієї причини він рекомендував AMLO відповісти Байдену «таким чином, як він відповів Брюсселю та Мадриду», листом про захист національного суверенітету або тимчасовим призупиненням дипломатичних відносин з американськими компаніями.

Нарешті, він засудив, що міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард вважав за краще здійснити «довгу прогулянку» Саудівською Аравією, Індією та Катаром, а не залишитися зі своїм босом, з метою захисту батьківщини в цей вирішальний для майбутнього країни час. «Його ранній відхід з кабінету міністрів здавався б неминучим», - сказав він.

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