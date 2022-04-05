Джанет Барбоза стояла в солідарності з фермерами, але користувач Twitter закінчився доріканням своєї зарплати в Америці сьогодні

Ведуча Америки Хой, Джанет Барбоза, використовувала свої соціальні мережі, щоб висловити свої почуття до ситуації, з якою стикаються фермери в країні, але вона вирішила протистояти їй через зарплату, яку отримує по телебаченню. Для нетизенів вхід телевізійних діячів не підходить для реальності простих громадян.

«Наша країна перебуває в кризі не зараз, назавжди! Як можливо, що фермерам виплачують мізерні копійки за їх виробництво! СЬОГОДНІ Є люди, які їдять один день, а не інший. Виконавчий і з'їзд в нескінченному протистоянні, ніхто з них не піклується про країну», - написав ведучий.

Відразу ж недоброзичливця відповів: «Пані, ви пояснюєте: по тих же рядках: як можна заробити стільки грошей на телебаченні за допомогою таких базових програм, що сприяють країні, коли люди, які працюють на землі, отримують жалюгідні сонечка? Щиро до вашої відповіді».

Водій відповів : «Це більше схоже на образу», не даючи подальших пояснень. Але це не зупинилося на цьому, оскільки інший користувач попросив його повідомити, перш ніж давати будь-які коментарі. «Проблема управляє державними коштами, державним бюджетом, приймає виконавчі рішення. Що ви приносите на Конгрес? Дізнайтеся більше. Питання цін на державну політику виконавчої влади, Урядового палацу», - написав нетизен, який мав швидку відповідь вболівальника.

«Чому ви вважаєте, що вас поінформовані, а я ні?» ,сказав він.

Слід зазначити, що America Today не транслювалася цього вівторка, 5 квітня. Амеріка Хой вирішила віддати пріоритет новинним трансляціям, щоб краще інформувати громадян про національні події. У випадку з En Boca de Todos програма не виходила два дні поспіль.

Janet Barboza se enfrenta a ususario. (Foto: Twitter)

ПРОТЕСТУЧЗАПЕВНЯЄ АМЕРИКУ СЬОГОДНІ, ЩО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕ

4 квітня Амеріка Хой здійснила живий зв'язок з протестувальниками, які виконали зносіями. Дуже затоплений, один з них дав заяви репортеру програми, де він не тільки вимагав президента Педро Кастільо за підвищення цін, але й вказав, щоі журналіст, і водії не впливають на них, оскільки вони дуже добре оплачується.

«Ми, хто боремося щодня, на нас впливає паливо, кошик першої необхідності», - сказав чоловік телепередачі América досить обурено.

Однак його скарга на цьому не зупинилася, оскільки він також посилався на зарплату журналіста, який опитував його, та водіїв Америки Хой. Дуже гучним і помітно затьмареним голосом він сказав: «Звичайно, це не впливає на вас, тому що ви добре платні, ми, хто боремося щодня, це впливає на нас паливо, кошик першої необхідності. Це не впливає на вас», дивуючи людину преси, яка висвітлювала деталі в Санта-Кларі, на Центральному шосе.

Журналіст не мовчав і відповів, що те, що він сказав, було неправильним. «Мені теж недостатньо, сер, це не просто впливає на вас», - сказав репортер, але Джанет Барбоза, Етель Позо,Брунелла ХорнатаГізеловирішили залишатися спокійними .

Comunicado de América Hoy. (Foto: Instagram)

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