«Ганебно, що доступ до права на здоров'я вимагає юридичних дій»: Управління омбудсмена

Управління омбудсмена надіслало сильне послання акторам колумбійської системи охорони здоров'я через нестабільність послуг, що надається в країні. суб'єкт господарювання заявив, що громадянам не дозволено вживати юридичних заходів для доступу до своїх прав.

суб'єкт господарювання зазначив, що цей заклик до уваги робиться в рамках запуску всеосяжних бригад з просування та запобігання прав на охорону здоров'я та соціальне забезпечення у 2022 році. У цьому першому циклі Управління омбудсмена звертається до скарг користувачів у Какета, Уїла та Путумайо.

Офіс Омбудсмена запевнив, що минулого року кілька цих днів були висунуті в різні регіони країни і завдяки їм вдалося вирішити 90% скарг громадян. Однак він зазначив, що ідеал полягає в тому, що громадянам не доведеться вдаватися до дій опіки, а також до безпосереднього втручання Управління омбудсмена, щоб гарантувати фундаментальне право на здоров'я.

Було детально описано, що основною вразливою поведінкою є відмова або відсутність можливості в процедурах, операціях, лабораторних дослідженнях та діагностичній візуалізації, на які припадає 29% випадків. У список входить відсутність можливості при призначеннях з фахівцями (24%), а також відмова, відсутність можливості або часткова здача препаратів, включених в основний план охорони здоров'я (20%).

На цьому фоні Омбудсмен звернувся до територіальних органів з проханням реалізувати функції та повноваження, надані їм законом для належного дотримання вимог ОЕС та ЄПС. Він також підтвердив важливість розробки та інтеграції всіх планів муніципального уряду з планом відомчого здоров'я.

Адвокат звернувся безпосередньо до Плану допомоги для здоров'я, що адмініструє суб'єкти господарювання, і нагадав їм про три їхні обов'язки:

1) Забезпечити адекватну та географічну мережу медичних працівників, відповідно до адреси її членів

2) Прийняти сприятливі заходи, щоб уникнути переривання лікування та реабілітації пацієнтів

3) Проводьте аудит якості та відповідності вимогам вашої мережі медичних працівників, серед інших.

Поки ці проблеми вирішуються, Офіс омбудсмена запевнив, що продовжить навчати та навчати людей механізмам захисту прав людини з акцентом на охорону здоров'я та соціальне забезпечення. Крім того, вони будуть проводити діалогові зустрічі у гармонійній співпраці з представниками, суддями, секретарями охорони здоров'я та керівництвом вчителів профспілки для координації дій щодо захисту прав.

Слід зазначити, що в період з січня по травень цього року лише 30 164 громадян подали опіки проти ЄПС, тоді як у 2020 році було зареєстровано 81 899 цих звернень, повідомляє Change.org, який збирав дані Офісу Уповноваженого, Конституційного Суд та Національний нагляд за охороною здоров'я.

Окрім звернення до ресурсів опіки, громадяни почали вимагати поваги до права на здоров'я через цифрові платформи, такі як Change.org, в яких між 2020 і 2021 роками було створено 879 петицій, що вимагають дозволу SuperSalud та EPS лікування, доставка вживання лікарських препаратів і проведення операцій.

З 879 ініціатив, які підтримали, підписали та поділили понад 5'587 000 громадян, лише 48 відповідей отримали прямі відповіді від влади, менше 6%.

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