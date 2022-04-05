Гороскоп Infobae: знайте, які 5 найбільш токсичних знаків зодіаку

Згідно з астрологією, знак зодіаку, під яким ми народжуємось, відбиває певні характеристики в нашій особистості, які роблять нас унікальними та відрізняють нас від решти. Вони можуть бути позитивними, такими як рішучість, співпереживання та інстинкт захисту, але також негативними, як більш маніпулятивні, брехуни чи токсичні, ніж інші ознаки.

Токсична людина - це той, хто може прямо або опосередковано впливати на оточуючих. Її особистість, як правило, самозакохана та неспівчутлива, а також контролююча та злісна. Коли ви їм не подобаються, вони, як правило, отруйні, і якщо ви завдаєте їм шкоди, вони, як правило, не знають, як прощати, і замість того, щоб відпускати, вони прагнуть помсти.

Якщо ви хочете дізнатися, які 5 найбільш токсичних знаків гороскопу, продовжуйте читати наступну записку і дізнайтеся, чи є ваш знак у списку .

1. СКОРПІОН (З 22 ЖОВТНЯ ПО 21 ЛИСТОПАДА)

Ті, хто народився під знаком Скорпіона, можуть бути токсичними, оскільки, незважаючи на те, що вони солодкі люди, вони також інтенсивні і досить підозрілі. Якщо ви завдаєте їм шкоди, ви можете бути впевнені, що вони цього не забудуть, тому вони, як правило, іноді злісні, саме тому вони можуть спробувати помститися, коли отримають шанс.

Крім того, Скорпіони не повинні тримати речі для себе, тому, якщо вони зможуть, вони скажуть вам все, що відчувають до вашого обличчя, і безпосередньо, не вимірюючи, чи може це нашкодити тому, хто його слухає.

2. ЛЕВ (З 23 липня по 22 серпня)

Лев - знак, який може бути досить чарівним, якщо він любить вас або коли він намагається завоювати вашу довіру. Однак, якщо ви ступите в чергу своїх ворогів, це може стати вашим найгіршим кошмаром, оскільки леви досить розумні, щоб знайти ваші слабкі місця, якщо вони покладуть на це свій розум.

Так само вони не один, щоб зупинити помсту, вони терплячі і чекають моменту, який найменш продуманий для свого ворога. Крім того, ті, хто народився під знаком Лева, як правило, контролюють, щоб вони відчували себе більш спокійно, коли можуть керувати ситуацією.

3.ARIES(З 21 БЕРЕЗНЯ ПО 19 КВІТНЯ)

Овен, як правило, досить конкурентоспроможні люди, які зовсім не люблять втрачати. Керуючи Марсом, планетою війни, вони, як правило, імпульсивні і навіть трохи агресивні, коли вони поставили собі за мету чогось досягти.

Вони одні з тих, хто не розкриває своїх планів, це ускладнює знання того, що вони думають або що вони відкриваються, і показують свої почуття до інших людей. Крім того, вони, як правило, залучаються до небезпеки і адреналіну.

4. КОЗЕРІГ (З 22 ГРУДНЯ ПО 19 СІЧНЯ)

Козеріг - знак, яким ви не хочете нашкодити, так як ви пробудите його вперту і злісну сторону. Вони не бояться небезпеки, коли вони мають відношення до помсти комусь і планувати все, не знаючи про це інші.

Народжені під цим знаком, як правило, мають сильні очі, які можуть налякати людей, якщо вони засмучуються.

5. ДІВА (23 СЕРПНЯ - 22 ВЕРЕСНЯ)

Ті, що мають знак Діви, як правило, прямі, і коли вони ставлять перед собою мету, вони наполегливо працюють, поки не виконають її. З їх негативного боку, вони, як правило, досить квадратні і дурні, тому вони не змінюють свій розум легко, коли щось потрапляє в їх голову.

Коли вони на шляху до чогось, їм байдуже, хто отримує боляче, якщо вони заважають. Крім того, вони одні з тих, хто вважає, що кожен відповідає за свої емоції і що їх немає, щоб вирішити чиєсь життя, тому часом вони можуть здатися трохи холодними і черствими.

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